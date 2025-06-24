Удары по Ирану показали, как быстро можно достичь мира, – посол США
- Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американские удары по Ирану показали, как за короткое время можно достичь мира.
Посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что американские удары по Ирану продемонстрировали, как в течение короткого времени можно достичь мира.
Об этом дипломат заявил во время дискуссии на NATO Public Forum, который проходит в Гааге, информирует "Европейская правда", передает 24 Канал.
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Посол США о достижении мира
Американский дипломат отметил, что в течение последних дней все увидели у США есть возможности, которые очень нужны Североатлантическому альянсу.
Эти действия показали, как с помощью высокоточных ударов по военным объектам можно достичь мира через силу,
– сказал он.
При этом он добавил, что кроме Ирана, в мире есть другие конфликты, и миссия Трампа заключается в миротворчестве.
"Решительные действия и американская способность действовать напомнили всем, почему мы все должны инвестировать больше в нашу оборону", – отметил Уитакер.
Согласно его словам, благодаря американским ударам по Ирану Ближний Восток может стать более безопасным регионом, чем десятилетия перед этим.