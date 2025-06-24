Про це дипломат заявив під час дискусії на NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, інформує "Європейська правда", передає 24 Канал.

Дивіться також Вони не знають, що б***ь вони роблять, – Трамп видав емоційну заяву про Близький Схід

Посол США про досягнення миру

Американський дипломат зазначив, що протягом останніх днів всі побачили у США є можливості, які дуже потрібні Північноатлантичному альянсу.

Ці дії показали, як за допомогою високоточних ударів по військових об'єктах можна досягти миру через силу,

– сказав він.

При цьому він додав, що окрім Ірану, у світі є інші конфлікти, і місія Трампа полягає у миротворчості.

"Рішучі дії і американська здатність діяти нагадали всім, чому ми всі маємо інвестувати більше в нашу оборону", – зазначив Вітакер.

Відповідно до його слів, завдяки американським ударам по Ірану Близький Схід може стати більш безпечним регіоном, ніж десятиліття перед цим.