Про це дипломат заявив під час дискусії на NATO Public Forum, який проходить в Гаазі, інформує "Європейська правда", передає 24 Канал.
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Посол США про досягнення миру
Американський дипломат зазначив, що протягом останніх днів всі побачили у США є можливості, які дуже потрібні Північноатлантичному альянсу.
Ці дії показали, як за допомогою високоточних ударів по військових об'єктах можна досягти миру через силу,
– сказав він.
При цьому він додав, що окрім Ірану, у світі є інші конфлікти, і місія Трампа полягає у миротворчості.
"Рішучі дії і американська здатність діяти нагадали всім, чому ми всі маємо інвестувати більше в нашу оборону", – зазначив Вітакер.
Відповідно до його слів, завдяки американським ударам по Ірану Близький Схід може стати більш безпечним регіоном, ніж десятиліття перед цим.