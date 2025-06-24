Об этом дипломат заявил во время дискуссии на NATO Public Forum, который проходит в Гааге, информирует "Европейская правда", передает 24 Канал.
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Посол США о достижении мира
Американский дипломат отметил, что в течение последних дней все увидели у США есть возможности, которые очень нужны Североатлантическому альянсу.
Эти действия показали, как с помощью высокоточных ударов по военным объектам можно достичь мира через силу,
– сказал он.
При этом он добавил, что кроме Ирана, в мире есть другие конфликты, и миссия Трампа заключается в миротворчестве.
"Решительные действия и американская способность действовать напомнили всем, почему мы все должны инвестировать больше в нашу оборону", – отметил Уитакер.
Согласно его словам, благодаря американским ударам по Ирану Ближний Восток может стать более безопасным регионом, чем десятилетия перед этим.