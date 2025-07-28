Впрочем, несмотря на такие значительные шаги навстречу от американского президента, российский диктатор продолжал тянуть время, отказываясь от полного прекращения огня, передает 24 Канал.

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Будет ли скоро перемирие в Украине?

Ситуацию в Украине прокомментировала в интервью изданию Die Welt министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер. Она напомнила, что Трамп был готов пойти на значительные уступки Путину, но тот все равно выбрал продолжение войны.

Президент США Трамп фактически преподнес Путину Крым и несколько восточных областей Украины на серебряном подносе, еще и исключил вступление Украины в НАТО. И что сделал Путин? Продолжает сокрушительную войну,

– отметила министр.

Она подчеркнула, что Украина хочет мира, а Россия – нет. В то же время политик верит, что перемирие будет скоро.

Майнль-Райзингер отметила, что оккупанты не имеют преимущества на фронте и несут огромные потери. "Однажды гробы в России достигнут небес", – добавила министр.

Она уточнила, что в России также катастрофическая экономическая ситуация, поэтому Кремлю все труднее продолжать войну.

Путин знает, что время не на его стороне. Именно поэтому он сейчас ведет ее с такой жестокостью,

– подытожила глава МИД Австрии.