Втім, попри такі значні кроки назустріч від американського президента, російський диктатор продовжував тягнути час, відмовляючись від повного припинення вогню, передає 24 Канал.

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Чи буде скоро перемир'я в Україні?

Ситуацію в Україні прокоментувала в інтерв'ю виданню Die Welt міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер. Вона нагадала, що Трамп був готовий піти на значні поступки Путіну, але той однаково вибрав продовження війни.

Президент США Трамп фактично підніс Путіну Крим і кілька східних областей України на срібній таці, ще й виключив вступ України до НАТО. І що зробив Путін? Продовжує нищівну війну,

– зазначила міністерка.

Вона наголосила, що Україна хоче миру, а Росія – ні. Водночас політик вірить, що перемир'я буде скоро.

Майнль-Райзінгер зауважила, що окупанти не мають переваги на фронті і зазнають величезних втрат. "Одного дня труни в Росії сягнуть до небес", – додала міністр.

Вона уточнила, що у Росії також катастрофічна економічна ситуація, тому Кремлю дедалі важче продовжувати війну.

Путін знає, що час не на його боці. Саме тому він зараз веде її з такою жорстокістю,

– підсумувала глава МЗС Австрії.