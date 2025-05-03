Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Марджори Тейлор Грин в X. Конгрессменка постоянно выступала против помощи Украине.

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Тейлор Грин заявила об опасности для жизни американцев от соглашения

Республиканка заявила, что разочарована и расстроена из-за развития событий, потому что "выступала за то, чтобы больше не было иностранных войн", намекая на ситуацию с Ираном.

"И в дополнение к этому, теперь нам говорят, что мы подписали соглашение на права на полезные ископаемые в Украине, чтобы вернуть нам сотни миллиардов долларов, которые мы дали Украине, а они использовали для отмывания денег, продали оружие, которое мы им дали, нашим врагам, а их лидер – диктатор, который отменил выборы, был причастен к первому импичменту Трампа и агитировал за Байдена", – пишет она.

Американка считает, что соглашением о полезных ископаемых США якобы оккупируют Украину. Она пишет, что эти договоренности опасны для жизни страны.

Так почему же мы должны оккупировать Украину и тратить бесчисленное количество будущих долларов американских налогоплательщиков на защиту и добычу их полезных ископаемых, а также потенциально подвергать опасности жизни американцев и будущую войну?

– заявляет Марджори Тейлор Грин.

Она также задается вопросом, почему США не могут добывать собственные полезные ископаемые, которые закреплены на федеральных землях, конфискованных правительством много лет назад.