Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Марджорі Тейлор Грін в X. Конгресменка постійно виступала проти допомоги Україні.

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Тейлор Грін заявила про небезпеку для життя американців від угоди

Республіканка заявляє, що розчарована і засмучена через розвиток подій, бо "виступала за те, щоб більше не було іноземних війн", натякаючи на ситуацію з Іраном.

"І на додачу до цього, тепер нам кажуть, що ми підписали угоду на права на корисні копалини в Україні, щоб повернути нам сотні мільярдів доларів, які ми дали Україні, а вони використали для відмивання грошей, продали зброю, яку ми їм дали, нашим ворогам, а їхній лідер – диктатор, який скасував вибори, був причетний до першого імпічменту Трампа та агітував за Байдена", – пише вона.

Американка вважає, що угодою про корисні копалини США нібито окуповують Україну. Вона пише, що ці домовленості небезпечні для життя країни.

Тож навіщо нам йти і окупувати Україну і витрачати величезну кількість доларів майбутніх американських платників податків на захист і видобуток її корисних копалин, а також потенційно наражати на небезпеку життя американців і майбутню війну?

– заявляє Марджорі Тейлор Грін.

Вона також задається питанням, чому США не можуть видобувати власні корисні копалини, які закріплені на федеральних землях, конфіскованих урядом багато років тому.