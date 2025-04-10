Трамп заявил, что хочет "процветания Ирана", но ядерное оружие не позволит иметь

Дональд Трамп заявил, что желает, чтобы Иран процветал как государство. Однако американский лидер подчеркнул, что не позволит стране иметь ядерное оружие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что Трамп заявил об Иране и ядерном оружии

Дональд Трамп заявил, что США не позволят Ирану завладеть ядерным оружием

Я хочу, чтобы они (иранцы – 24 Канал) процветали. Я хочу, чтобы Иран был великим. Единственное, чего они не должны иметь – это ядерного оружия. Они это понимают,

– сказал американский лидер.

Поскольку США и Иран собираются провести прямые ядерные переговоры, Трамп не указал конкретных сроков, когда он хотел бы увидеть положительный результат. Однако он сказал, что Соединенные Штаты прибегнут к военным действиям, если это будет необходимо.

"Если это потребует военных действий] у нас будут военные действия. Очевидно, что Израиль будет очень активно вовлечен в это. Они будут лидерами в этом. Но нами никто не руководит. Мы делаем то, что хотим", – добавил он.

К слову, ранее Дональд Трамп пригрозил Ирану "невиданной бомбардировкой" и "вторичными тарифами", если страна не согласится заключить новую ядерную сделку. Ранее иранский аятолла Али Хаменеи отверг это предложение.

После заявлений американского лидера Иран привел свою армию в состояние боевой готовности, одновременно говоря, что готовы провести непрямые переговоры через Оман. Тегеран также предупредил соседние государства о возможных последствиях, если те будут помогать американцам.