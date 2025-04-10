Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что Трамп заявил об Иране и ядерном оружии

Дональд Трамп заявил, что США не позволят Ирану завладеть ядерным оружием

Я хочу, чтобы они (иранцы – 24 Канал) процветали. Я хочу, чтобы Иран был великим. Единственное, чего они не должны иметь – это ядерного оружия. Они это понимают,

– сказал американский лидер.

Поскольку США и Иран собираются провести прямые ядерные переговоры, Трамп не указал конкретных сроков, когда он хотел бы увидеть положительный результат. Однако он сказал, что Соединенные Штаты прибегнут к военным действиям, если это будет необходимо.

"Если это потребует военных действий] у нас будут военные действия. Очевидно, что Израиль будет очень активно вовлечен в это. Они будут лидерами в этом. Но нами никто не руководит. Мы делаем то, что хотим", – добавил он.

К слову, ранее Дональд Трамп пригрозил Ирану "невиданной бомбардировкой" и "вторичными тарифами", если страна не согласится заключить новую ядерную сделку. Ранее иранский аятолла Али Хаменеи отверг это предложение.

После заявлений американского лидера Иран привел свою армию в состояние боевой готовности, одновременно говоря, что готовы провести непрямые переговоры через Оман. Тегеран также предупредил соседние государства о возможных последствиях, если те будут помогать американцам.