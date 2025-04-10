Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що Трамп заявив про Іран та ядерну зброю

Дональд Трамп заявив, що США не дозволять Ірану заволодіти ядерною зброєю

Я хочу, щоб вони (іранці – 24 Канал) процвітали. Я хочу, щоб Іран був великим. Єдине, чого вони не повинні мати – це ядерної зброї. Вони це розуміють,

– сказав американський лідер.

Оскільки США та Іран збираються провести прямі ядерні переговори, Трамп не вказав конкретних строків, коли він хотів би побачити позитивний результат. Однак він сказав, що Сполучені Штати вдадуться до військових дій, якщо це буде необхідно.

"Якщо це вимагатиме військових дій] у нас будуть військові дії. Очевидно, що Ізраїль буде дуже активно залучений до цього. Вони будуть лідерами в цьому. Але нами ніхто не керує. Ми робимо те, що хочемо", – додав він.

До слова, раніше Дональд Трамп пригрозив Ірану "небаченим бомбардуванням" та "вторинними тарифами", якщо країна не погодиться укласти нову ядерну угоду. Раніше іранський аятола Алі Хаменеї відкинув цю пропозицію.

Після заяв американського лідера Іран привів свою армію у стан бойової готовності, водночас кажучи, що готові провести непрямі перемовини через Оман. Тегеран також попередив сусідні держави про можливі наслідки, якщо ті допомагатимуть американцям.