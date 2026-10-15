Как сообщает издание CBS News, украинская сторона категорически отвергла это объяснение партнеров относительно неисправности оборудования.

Что известно о проблемах со связью и угрозах Трампа

Уже на следующую ночь, когда Россия нанесла очередной удар, американская система раннего предупреждения снова заработала без каких-либо проблем.

Украинские официальные лица, согласившиеся говорить на условиях анонимности ввиду деликатности темы, сообщили CBS News, что не верят в объяснения о плохой погоде. Вместо этого они обвинили США в том, что те "играют" с этой системой.

Источники также сообщили, что ранее в этом году США уже однажды не предоставили разведывательные данные о пусках российских баллистических ракет, объяснив это необходимостью сосредоточить больше ресурсов на Ближнем Востоке.

На фоне обострения ситуации украинские военные столкнулись с перебоями в работе терминалов Starlink.

По данным Минобороны Украины, в ночь на 14 октября компания SpaceX в одностороннем порядке ограничила работу военных терминалов Starshield во время движения. Это существенно затруднило логистику и выполнение миссий беспилотников.

В то же время администрация Дональда Трампа пригрозила прекратить обмен разведывательными данными и остановить закупку оружия, если не прекратятся глубокие украинские удары по российской энергетике. Условием для продолжения поддержки назвали прекращение глубоких украинских ударов по российской энергетике. Сам Трамп при этом отметил, что Вашингтон продолжает помогать Киеву и работает над завершением войны.

К слову, эксперт Павел Лакиччук в эфире 24 Канала высказал предположение, почему США могли не предупредить о ракетном ударе. По его словам, россияне могли найти "лазейку" и незаметно нанести удар ракетами С-400, которые очень сложно зафиксировать средствами наблюдения.