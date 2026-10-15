Як повідомляє видання CBS News, українська сторона категорично відкинула це пояснення партнерів щодо несправності обладнання.

Що відомо про проблеми зі зв'язком та погрози Трампа

Вже наступної ночі, коли Росія завдала чергового удару, американська система раннього попередження знову запрацювала без жодних проблем.

Українські офіційні особи, які погодилися говорити на умовах анонімності з огляду на делікатність теми, повідомили CBS News, що не вірять у пояснення про погану погоду. Натомість вони звинуватили США в тому, що ті "граються" із цією системою.

Джерела також повідомили, що раніше цього року США вже одного разу не надали розвідувальні дані про пуски російських балістичних ракет, пояснивши це необхідністю зосередити більше ресурсів на Близькому Сході.

На тлі загострення ситуації українські військові зіткнулися з перебоями в роботі терміналів Starlink.

За даними Міноборони України, у ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX в односторонньому порядку обмежила роботу військових терміналів Starshield під час руху. Це суттєво ускладнило логістику та виконання місій безпілотників.

Водночас адміністрація Дональда Трампа пригрозила припинити обмін розвідувальними даними та зупинити закупівлю зброї через систему PURL. Умовою для продовження підтримки назвали припинення глибоких українських ударів по російській енергетиці. Сам Трамп при цьому зазначив, що Вашингтон продовжує допомагати Києву та працює над завершенням війни.

До слова, експерт Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу припустив, чому США могли не попередити про ракетний удар. За його словами, росіяни могли знайти "шпарину" та непомітно вдарити ракетами С-400, які дуже складно зафіксувати засобами спостереження.