Кремль добивается этого уже много лет: Трамп готовит очередное снятие санкций с России, – СМИ

Об этом изданию Kyiv Independent сообщили несколько украинских и американских чиновников, осведомленных о ситуации.

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На какие смягчения санкций против России может пойти Трамп?

Украинские чиновники опасаются, что администрация США может рассмотреть соглашение, связанное с российским производством удобрений.

США напрямую не вводили санкций против российского производства удобрений и не запрещали их импорт. Однако потенциальное соглашение может предусматривать ослабление ограничений в отношении судов, компаний, банков и физических лиц, связанных с этой сферой.

Россия уже давно добивается ослабления ограничений, которые сказываются на ее сельскохозяйственном экспорте.

Москва утверждает, что препятствия в сфере банковских услуг, страхования и морских перевозок ограничивают ее доступ к международным рынкам.

Россия неоднократно поднимала этот вопрос в ходе переговоров по Черноморской зерновой инициативе в 2022 году. В то же время западные правительства подчеркивали, что российский экспорт продовольствия и удобрений напрямую не подпадает под санкции.

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"История с удобрениями тянется уже давно, и россияне пытались продвинуть этот вопрос еще много лет назад", – рассказал Kyiv Independent украинский представитель разведки.

По его словам, Россия постоянно лоббировала ослабление ограничений на торговлю удобрениями в ходе контактов с американцами и европейцами.

Он также отметил, что Москва вышла из Черноморской зерновой инициативы из-за отсутствия прогресса в этом вопросе.

В июле 2023 года Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, заявив, что ее требования не выполняются должным образом.

Теперь украинские чиновники предполагают, что Вашингтон может пойти на уступки Москве в вопросе, который Россия пытается решить уже много лет.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскритиковал дизельное соглашение Трампа и Путина. Он также высказал предположение, что снятие санкций с России продолжится.

По его мнению, ослабление ограничений после энергетического сектора неизбежно распространится на другие критически важные сферы. "Я абсолютно в этом уверен. Будут снимать санкции после газа, потом с чего-то еще. Дойдет все до банковской системы, отдельных людей, химической промышленности", – отметил президент