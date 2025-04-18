"Пришло время стать серьезным": Рубио сказал о возможном выходе США из переговоров не просто так

Журналисты CNN сообщили, что мир между Россией и Украиной все еще кажется недостижимым. Хотя происходит много встреч, но, например, энергетическое перемирие так и не было соблюдено.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Почему Америка может выйти из мирных переговоров

Журналисты, ссылаясь на источники, написали, что позиция Рубио отражает позицию Трампа. И действительно, в своем выступлении 18 апреля Трамп подтвердил, что Рубио прав и США могут самоустраниться от переговоров.

Характеризуя позицию администрации относительно положения дел в конфликте, источник сказал, что Трамп "не имеет безграничного терпения к тому, что люди становятся в позу и играют в игры". "Пришло время стать серьезным", – добавил источник.

Интересно! Трампа 18 апреля спросили и об играх.

США будут принимать важные политические решения, если не будет сдвигов.

"Обеим сторонам были представлены широкие рамки, чтобы определить, можно ли уменьшить разногласия за этот короткий промежуток времени. Рубио сказал, что украинцы передадут этот вопрос Зеленскому для обсуждения, и этот вопрос обсуждался между Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время телефонного разговора в четверг", – говорится в статье.

Также Трамп ответил, будут ли США поддерживать Украину, если выйдут из переговоров.