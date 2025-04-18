Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чому Америка може вийти з мирних переговорів

Журналісти, посилаючись на джерела, написали, що позиція Рубіо відображає позицію Трампа. І справді, у своєму виступі 18 квітня Трамп підтвердив, що Рубіо правий і США можуть самоусунутися від перемовин.

Характеризуючи позицію адміністрації щодо стану справ у конфлікті, джерело сказало, що Трамп "не має безмежного терпіння до того, що люди стають у позу і грають в ігри". "Настав час стати серйозним", – додало джерело.

Цікаво! Трампа 18 квітня запитали і про ігри.

США будуть ухвалювати важливі політичні рішення, якщо не буде зрушень.

"Обом сторонам було представлено широкі рамки, щоб визначити, чи можна зменшити розбіжності за цей короткий проміжок часу. Рубіо сказав, що українці передадуть це питання Зеленському для обговорення, і це питання обговорювалося між Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сєрґєєм Лавровим під час телефонної розмови в четвер", – ідеться в статті.

Також Трамп відповів, чи будуть США підтримувати Україну, якщо вийдуть з перемовин.