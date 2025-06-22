"Капкан для Трампа": как Израиль мог убедить США вступить в войну

Соединенные Штаты в ночь на 22 июня нанесли удары по Ирану. Интересно, что еще предыдущая администрация Джозефа Байдена говорила о том, что Иран находится "в неделях от создания ядерного оружия".

Теперь эту фразу повторили некоторые политики из окружения Дональда Трампа после удара по Ирану. Как заметил 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, большая опасность заключалась в том, что Иран действительно мог применить свое оружие.

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Почему США все-таки вступили в войну

Понятно, что все нападения на Израиль, которые происходили еще до 7 октября 2023 года, выполняли прокси Ирана. Говорится о "Хезболле", хуситов. Еще тогда многие говорили, что нужно разобраться с корнем, который порождает эти проблемы. Поэтому 13 июня Израиль начал свою операцию.

Аналитики считают, что так поймали Трампа в капкан, ведь сразу было заявление о большом успехе операции. Президент США отреагировал и сказал, что это не только заслуга Израиля, но и американцев. Так он стал участником войны,

– отметил Иван Ус.

Когда же Иран начал отвечать и стало понятно, что самостоятельно Израиль не достигнет успеха – США были вынуждены помочь. Также предполагают, что Беньямин Нетаньяху и Дональд Трамп могли разыграть игру. Они делали вид, что между ними якобы есть конфликт, создавали иллюзию плохих отношений, а тогда США присоединились к войне.

Для Украины это важный момент, потому что когда создают картинку сложных отношений Киева и Вашингтона, – это может быть "ширмой" для гипотетических действий против России. Пока в это сложно поверить, но пример этого уже есть,

– добавил Иван Ус.

Теперь все ожидают, что будет дальше после ударов США. Трамп заявил, что на бомбардировке все должно закончиться. Но если Иран начнет перекрывать Ормузский пролив, что приведет к росту цен на нефть – Соединенные Штаты не могут этого допустить.

Но сейчас очевидно, что США все-таки вступили в войну. Далее мы увидим, приведет ли это к смене режима в Иране и нормализации отношений с этой страной. Ведь так было до 1979 – пока в результате революции к власти не пришли аятоллы.

Напомним, 22 июня Дональд Трамп сообщил, что США атаковали 3 ядерные объекты в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Он назвал операцию успешной, а момент – историческим для США, Израиля и всего мира.

Для атаки использовали лучшее вооружение, в частности противобункерные авиационные бомбы GBU-57 массой более 13 тонн. Кроме этого, привлекли американские бомбардировщики В-2. Их называют самыми дорогими самолетами в истории. Стоимость одного судна – больше, чем 2 миллиарда долларов.

В Иране заявили, что продолжат производство ядерного оружия, ведь якобы успели заблаговременно вывести ядерные объекты. Удар США там назвали "нарушением международного права" и пообещали "непоправимый вред" для Америки.