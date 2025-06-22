Тепер цю фразу повторили деякі політики з оточення Дональда Трампа після удару по Ірану. Як зауважив 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, велика небезпека полягала в тому, що Іран справді міг застосувати свою зброю.

До теми Іран атакував Ізраїль у відповідь на американські удари: є руйнування та багато поранених

Чому США все-таки вступили у війну

Зрозуміло, що всі напади на Ізраїль, які відбувалися ще до 7 жовтня 2023 року, виконували проксі Ірану. Мовиться про "Хезболлу", хуситів. Ще тоді багато хто говорив, що потрібно розібратися з коренем, який породжує ці проблеми. Тож 13 червня Ізраїль почав свою операцію.

Аналітики вважають, що так спіймали Трампа у капкан, адже одразу була заява про великий успіх операції. Президент США відреагував і сказав, що це не лише заслуга Ізраїлю, але й американців. Так він став учасником війни,

– зауважив Іван Ус.

Коли ж Іран почав відповідати й стало зрозуміло, що самотужки Ізраїль не досягне успіху – США були змушені допомогти. Також припускають, що Беньямін Нетаньягу й Дональд Трамп могли розіграти гру. Вони вдавали, що між ними нібито є конфлікт, створювали ілюзію поганих стосунків, а тоді США приєдналися до війни.

Для України це важливий момент, бо коли створюють картинку складних стосунків Києва та Вашингтона, – це може бути "ширмою" для гіпотетичних дій проти Росії. Поки в це складно повірити, але приклад цього вже є,

– додав Іван Ус.

Тепер всі очікують, що буде далі після ударів США. Трамп заявив, що на бомбардуванні все має закінчитися. Але якщо Іран почне перекривати Ормузьку протоку, що призведе до зростання цін на нафту – Сполучені Штати не можуть цього допустити.

Але зараз очевидно, що США все-таки вступили у війну. Далі ми побачимо, чи призведе це до зміни режиму в Ірані та нормалізації стосунків з цією країною. Адже так було до 1979 – поки внаслідок революції до влади не прийшли аятоли.

Нагадаємо, 22 червня Дональд Трамп повідомив, що США атакували 3 ядерні об'єкти в Ірані – Фордо, Натанз та Ісфахан. Він назвав операцію успішною, а момент – історичним для США, Ізраїлю та всього світу.

Для атаки використали найкраще озброєння, зокрема протибункерні авіаційні бомби GBU-57 масою понад 13 тонн. Крім цього, залучили американські бомбардувальники В-2. Їх називають найдорожчими літаками в історії. Вартість одного судна – більше, ніж 2 мільярди доларів.

В Ірані заявили, що продовжать виробництво ядерної зброї, адже нібито встигли завчасно вивести ядерні об'єкти. Удар США там назвали "порушенням міжнародного права" та пообіцяли "непоправну шкоду" для Америки.