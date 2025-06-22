Теперь эту фразу повторили некоторые политики из окружения Дональда Трампа после удара по Ирану. Как заметил 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, большая опасность заключалась в том, что Иран действительно мог применить свое оружие.

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Почему США все-таки вступили в войну

Понятно, что все нападения на Израиль, которые происходили еще до 7 октября 2023 года, выполняли прокси Ирана. Говорится о "Хезболле", хуситов. Еще тогда многие говорили, что нужно разобраться с корнем, который порождает эти проблемы. Поэтому 13 июня Израиль начал свою операцию.

Аналитики считают, что так поймали Трампа в капкан, ведь сразу было заявление о большом успехе операции. Президент США отреагировал и сказал, что это не только заслуга Израиля, но и американцев. Так он стал участником войны,

– отметил Иван Ус.

Когда же Иран начал отвечать и стало понятно, что самостоятельно Израиль не достигнет успеха – США были вынуждены помочь. Также предполагают, что Беньямин Нетаньяху и Дональд Трамп могли разыграть игру. Они делали вид, что между ними якобы есть конфликт, создавали иллюзию плохих отношений, а тогда США присоединились к войне.

Для Украины это важный момент, потому что когда создают картинку сложных отношений Киева и Вашингтона, – это может быть "ширмой" для гипотетических действий против России. Пока в это сложно поверить, но пример этого уже есть,

– добавил Иван Ус.

Теперь все ожидают, что будет дальше после ударов США. Трамп заявил, что на бомбардировке все должно закончиться. Но если Иран начнет перекрывать Ормузский пролив, что приведет к росту цен на нефть – Соединенные Штаты не могут этого допустить.

Но сейчас очевидно, что США все-таки вступили в войну. Далее мы увидим, приведет ли это к смене режима в Иране и нормализации отношений с этой страной. Ведь так было до 1979 – пока в результате революции к власти не пришли аятоллы.

Напомним, 22 июня Дональд Трамп сообщил, что США атаковали 3 ядерные объекты в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Он назвал операцию успешной, а момент – историческим для США, Израиля и всего мира.

Для атаки использовали лучшее вооружение, в частности противобункерные авиационные бомбы GBU-57 массой более 13 тонн. Кроме этого, привлекли американские бомбардировщики В-2. Их называют самыми дорогими самолетами в истории. Стоимость одного судна – больше, чем 2 миллиарда долларов.

В Иране заявили, что продолжат производство ядерного оружия, ведь якобы успели заблаговременно вывести ядерные объекты. Удар США там назвали "нарушением международного права" и пообещали "непоправимый вред" для Америки.