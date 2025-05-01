Если США выйдут из мирного соглашения, то поток оружия в Украину может иссякнуть за полгода. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Хочу оставить это большим секретом, – Трамп о помощи Украине

Если США выйдут из переговоров, то, как утверждает издание, Украина окажется без доступа к новейшим системам, в частности, Patriot или Atacms. Кроме того, США предоставляют свои разведданные.

Несмотря на это, ВСУ стали гораздо менее зависимыми от традиционных систем тяжелого вооружения, которые составляют основную часть поставок США, после задержек помощи в 2024 году.

Сам Трамп становится все более нетерпеливым относительно отсутствия прогресса в мирных переговорах. Напомним, что США недавно представили мирный план, где предусмотрено передачу Крыма России. Такое предложение было резко раскритиковано в Украине.

Поняв, что завершение войны намного сложнее, чем заключение сделки с недвижимостью, президент Трамп, видно, хочет вырваться из мирных переговоров между Россией и Украиной. Учитывая предложения, которые он и его команда выдвинули, некоторые в Киеве начинают думать, что это может быть неплохо,

– пишет The Times.

Продолжат ли США поставки оружия в таком случае, сам Трамп не дает четкого ответа и говорит, что хочет "оставить это большим секретом".

Трамп боится брать на себя вину

В общем США предоставили Украине оборудования и боеприпасов на сумму более 65 миллиардов долларов. Долгое время Трамп не одобрял ни одного нового пакета помощи.

"Если он захочет, Трамп также может решить не использовать остальное финансирование, которое уже было выделено из арсеналов Пентагона. Однако источники считают маловероятным, что он полностью прекратит военную и экономическую помощь Киеву", – отмечает издание.

Обратите внимание! 1 мая СМИ сообщили, что в Белом доме готовы к экспорту оружия в Украину. Впоследствии соответствующее подтверждение нашли на сайте Конгресса.

The Times отмечает, что Трамп, возможно, опасается брать на себя вину, если Россия победит из-за того, что США не помогли Украине оружием.

Замечается, что это проведет параллели с выводом войск Байденом из Афганистана, которое нынешний американский президент назвал "самым позорным событием в истории" США.