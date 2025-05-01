Якщо США вийдуть з мирної угоди, то потік зброї в Україні може вичерпатися за пів року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Times.

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Хочу залишити це великим секретом, – Трамп про допомогу Україні

Якщо США вийдуть з переговорів, то, як стверджує видання, Україна опиниться без доступу до найновіших систем, зокрема, Patriot чи Atacms. Окрім того, США надають свої розвіддані.

Попри це, ЗСУ стали набагато менш залежними від традиційних систем важкого озброєння, які складають основну частину поставок США, після затримок допомоги у 2024 році.

Сам Трамп стає дедалі нетерплячішим щодо відсутності прогресу в мирних переговорах. Нагадаємо, що США нещодавно представили мирний план, де передбачено передачу Криму Росії. Така пропозиція була різко розкритикована в Україні.

Зрозумівши, що завершення війни набагато складніше, ніж укладання угоди з нерухомістю, президент Трамп, видно, хоче вирватися з мирних переговорів між Росією та Україною. З огляду на пропозиції, які він та його команда висунули, деякі в Києві починають думати, що це може бути непогано,

– пише The Times.

Чи продовжать США постачання зброї у такому випадку, сам Трамп не дає чіткої відповіді і каже, що хоче "залишити це великим секретом".

Трамп боїться брати на себе провину

Загалом США надали Україні обладнання та боєприпасів на суму понад 65 мільярдів доларів. Тривалий час Трамп не схвалював жодного нового пакета допомоги.

"Якщо він захоче, Трамп також може вирішити не використовувати решту фінансування, яке вже було виділено з арсеналів Пентагону. Однак джерела вважають малоймовірним, що він повністю припинить військову та економічну допомогу Києву", – зазначає видання.

Зверніть увагу! 1 травня ЗМІ повідомили, що у Білому домі готові до експорту зброї в Україну. Згодом відповідне підтвердження знайшли на сайті Конгресу.

The Times зауважує, що Трамп, можливо, побоюється брати на себе провину, якщо Росія переможе через те, що США не допомогли Україні зброєю.

Зауважується, що це проведе паралелі з виведенням військ Байденом з Афганістану, яке нинішній американський президент назвав "найганебнішою подією в історії" США.