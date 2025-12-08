США ищут способы, как заставить Украину отдать России Донбасс, – AFP

Владимир Путин отказывается подписывать мирное соглашение, если Украина не сдаст ему весь Донбасс. Поэтому Дональд Трамп ищет способы, как заставить Киев уступить территории.

Вопрос территорий остается "самым проблемным" на переговорах по Украине. Об этом изданию AFP сказал высокопоставленный собеседник, знакомый с ходом переговоров, передает 24 Канал.

Как США заставляют Украину уступить Донбасс?

Российский диктатор называет вывод ВСУ со всего Донбасса условием для подписания мирного соглашения. Поэтому американцы ищут способы, как заставить Украину пойти на это требование Путина.

При этом, говорит источник, Вашингтон подгоняет Киев, чтобы тот как можно скорее пошел на уступки. Впрочем, Украина "не может соглашаться на все без детальной проработки".

Напомним, что Дональд Трамп стремится закончить войну в Украине до конца года. Препятствием для достижения этой амбициозной цели президент США почему считает нежелание Владимира Зеленского отдать агрессору кусок украинской земли, а не имперские и агрессивные намерения Владимира Путина.

Так, 8 декабря Трамп раскритиковал Зеленского, заявив, что разочаровался в нем. По словам политика, украинский лидер до сих пор не прочитал американское мирное предложение.

Трамп также добавил, что команда Зеленского якобы в восторге от мирного плана США, а сам он – нет.

Обратите внимание! Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко отреагировал на заявление Трампа. Мережко отметил, что был "мягко говоря, удивлен" словами президента США, ведь хорошо знает, что президент Украины "очень осторожен" в работе с документами. По его словам, Владимир Зеленский внимательно прорабатывает все материалы, особенно такие важные, как мирная инициатива, предложенная США.

После критики Трампа в свой адрес Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для переговоров с европейскими союзниками. Премьер Стармер подчеркнул, что не будет давить на Зеленского, чтобы тот принял план, подготовленный администрацией Трампа. Он добавил, что самое важное – обеспечить, чтобы возможное прекращение боевых действий было справедливым и устойчивым.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже подчеркнул, что нужно давить именно на Россию, чтобы принудить ее к миру.

Что известно о мирном предложении США?

Первоначальный план Вашингтона по завершению войны предусматривал, что Украина передаст России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности. Впрочем, характер этих гарантий до сих пор остается непонятным.

В конце ноября – начале декабря между делегациями США и Украины состоялось несколько встреч по мирному плану. Они закончились без заметного прогресса.

Переговорщики Трампа также летали в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Диктатор заявил, что Россия отвергла несколько пунктов американского мирного плана.

Позже советник главы Кремля Юрий Ушаков отметил, что Россия не примет мирный план США, если тот не претерпит радикальных изменений.