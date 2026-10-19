Подробности сообщает информационное агентство Reuters.

Что пишут о конфликте между Трампом и Зеленским?

Напряженность возникла после взаимной критики лидеров двух государств, когда глава Белого дома публично заявил, что для Украины настало время получить нового президента.

Несмотря на такую риторику Вашингтона, европейские лидеры на саммите выразили солидарность с Зеленским, а атаки украинских беспилотников на территорию России продолжаются.

Российские чиновники отнеслись к этой ссоре с иронией. Бывший президент, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в Telegram, что признанная ранее фигура была отвергнута ее же союзником.

"Человек года" и "новый Черчилль" были заклеймены своим бывшим хозяином как препятствие миру и интересам США. В конце концов, он кусал руку, которая его кормила, пока не пошла кровь,

– написал Дмитрий Медведев.

В то же время уполномоченный президента Владимира Путина по экономическим соглашениям с Вашингтоном Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети X изображение медведя и орла, противостоящих льву и Европейскому союзу, подписав его словами об изменении реальности.

По его мнению, критика со стороны Зеленского будет иметь серьезные последствия из-за чрезмерных амбиций.

Причины скептицизма в Москве

Несмотря на решение Трампа от 9 октября о временном снятии санкций с российского топлива и импорта дизеля, в Москве отмечают ограниченную выгоду от этой сделки.

Начальные объемы экспорта дизельного топлива остаются небольшими, а российская система налогообложения нефтепереработки не обеспечивает существенного роста бюджетных поступлений от поставок.

Кроме того, российские политики видят в действиях американского президента исключительно внутриполитические расчеты в преддверии выборов в Конгресс США.

Парламентский лидер прокремлевской партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов подчеркнул, что Вашингтон прежде всего пытается угодить своим избирателям.

Президенту США нужны низкие цены на топливо для своих избирателей. Ему также нужен козел отпущения – кто-то, на кого можно свалить вину за рост цен. Но дело в том, что все это имеет мало общего с интересами России,

– заявил Миронов.

Оценка реальных изменений на поле боя

Определенную выгоду Москва извлекает из жалоб Киева на перебои с получением предупреждений о ракетных ударах и на ограничения в работе системы связи Starshield.

Однако большинство американских санкций против Москвы остаются в силе, а прошлогодний прием Путина Трампом на Аляске в российской столице теперь все чаще вспоминают как разочарование.

Комментатор государственного телеканала RT Сергей Полетаев предостерег от преждевременных празднований кризиса в отношениях Киева и Вашингтона.

Он подчеркнул, что задача России заключается в трезвом восприятии текущей реальности без объявления немедленной победы, пока Белый дом определяется со сроками реакции на действия украинской стороны.