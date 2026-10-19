Подробиці повідомляє інформагенція Reuters.

Що пишуть про конфлікт між Трампом і Зеленським?

Напруженість спалахнула після взаємної критики лідерів двох держав, коли очільник Білого дому публічно заявив, що для України настав час отримати нового президента.

Попри таку риторику Вашингтона, європейські лідери на саміті висловили солідарність із Зеленським, а атаки українських безпілотників по території Росії продовжуються.

Російські посадовці зустріли цю сварку з іронією. Колишній президент, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв написав у Telegram, що визнану раніше постать відкинув її ж союзник.

Людина року та новий Черчилль були затавровані своїм колишнім господарем як перешкода миру та інтересам США. Зрештою, він кусав руку, яка його годувала, поки не пішла кров,

– написав Дмитро Медведєв.

Водночас уповноважений президента Володимира Путіна з економічних угод із Вашингтоном Кирило Дмитрієв опублікував у соцмережі X зображення ведмедя й орла, які протистоять леву та Європейському Союзу, підписавши його словами про зміну реальності.

На його переконання, критика з боку Зеленського матиме серйозні наслідки через надмірні амбіції.

Причини скептицизму в Москві

Попри рішення Трампа від 9 жовтня щодо тимчасового зняття санкцій із російського пального та імпорту дизеля, у Москві констатують обмежену користь від цієї угоди.

Початкові експортні обсяги дизелю залишаються невеликими, а російська система оподаткування нафтопереробки не забезпечує суттєвого зростання бюджетних надходжень від постачання.

Крім того, російські політики вбачають у діях американського президента виключно внутрішньополітичні розрахунки напередодні виборів до Конгресу США.

Парламентський лідер прокремлівської партії "Справедлива Росія" Сергій Миронов наголосив, що Вашингтон насамперед намагається задовольнити власних виборців.

Президенту США потрібні низькі ціни на пальне для своїх виборців. Йому також потрібен цап-відбувайло – хтось, на кого можна перекласти провину за зростання цін. Але справа в тому, що все це має мало спільного з інтересами Росії,

– висловився Миронов.

Оцінка реальних змін на полі бою

Певну вигоду Москва фіксує у скаргах Києва на перебої з отриманням попереджень про ракетні удари та на обмеження в роботі системи зв'язку Starshield.

Проте більшість американських санкцій проти Москви залишається в силі, а минулорічний прийом Путіна Трампом на Алясці в російській столиці тепер дедалі частіше згадують як розчарування.

Коментатор державного медіа RT Сергій Полетаєв застеріг від передчасних святкувань кризи у відносинах Києва та Вашингтона.

Він підкреслив, що завдання Росії полягає у тверезому сприйнятті поточної реальності без оголошення негайної перемоги, доки Білий дім визначається з термінами реакції на дії української сторони.