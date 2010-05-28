Что такое Сувалкский коридор, как Россия планирует оккупировать Литву и Польшу и защитит ли НАТО

Немецкий таблоид Bild своим репортажем с польско-литовского пограничья в районе так называемого Сувалкского коридора и регулярные заявления представителей европейских разведок о неотвратимости нападения России на Европу подняли большую панику.

Кроме того, в Балтийском море начались учения российского флота. В учениях участвуют более 20 кораблей, около 25 самолетов и вертолетов, и около трех тысяч военнослужащих. Кроме сил Балтийского флота, задействован Северный флот, а также авиация Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.

Насколько эта паника обоснована – читайте в материале и анализе 24 Канала.

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Что такое Сувалкский коридор и почему о нем заговорили

"Сувалкский коридор" (он же Suwalki-Korridor и Suwałki Gap) – относительно новый термин, который с легкой руки бывшего президента Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес стал общеупотребительным. По словам политика, он придумал его в 2015 году перед встречей с Урсулой фон дер Ляйен, которая тогда была министром обороны Германии (и ныне не очень хочет об этом вспоминать), чтобы поднять важный вопрос "дыры" в обороне НАТО.

С тех пор термин приобрел большую популярность и стал общеупотребительным, как в НАТО, так и в России, где регулярно обещают показать "кузькину мать" именно там, то есть – "прорубить коридор" из Беларуси.

Есть такой Сувалкский коридор... И вот этот Сувалкский коридор, в случае чего, нам очень нужен... Речь идет о том, что готов ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмет за считанные часы,

– председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов в эфире российского телевидения открыто угрожает Польше и Литве летом 2023 года.

Под Сувалкским коридором понимают полосу лесистой равнины между Литвой и Польшей шириной в 65,4 километра, которая отделяет территорию Беларуси от российского полуэксклава в так называемой Калининградской области с центром в Крулевце (российское название – Калининград).



Эта живописная местность – давняя мечта россиян / Фото Lars Berg / Bild

"Калининградская область" – стратегически важна для россиян, там размещены базы Балтийского флота, авиация, системы ПВО/ПРО, а также носители ядерного оружия и соответствующая инфраструктура. Все это обслуживают тысячи военных.

В 250 километрах к северу от Варшавы – Калининградская область, российский эксклав, с местом для хранения – по нашим оценкам – где-то 100 тактических ядерных боеголовок. В 250 километрах на восток – Беларусь, где россияне и белорусы устроили нападение на границу ЕС, границу Шенгенской зоны,

– министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время пресс-конференции в Киеве 11 июня 2024 года рассказывает о российской угрозе для своей страны.

По оценкам аналитиков НАТО, Сувалкский коридор является одной из возможных "точек входа" России для атаки против сил Альянса .

. Другими наиболее очевидными вариантами считаются нападение на Нарву в Эстонии и норвежский остров Шпицберген.

Еще одним вариантом называется российский десант на Куршскую косу, литовскую Клайпеду с оккупированной россиянами Калининградской областью.

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Сейчас в польских, российских и литовских соцсетях активно распространяются слухи о возможном нападении россиян, и удар по "Коридору" – основной сценарий. Его цель – не только "соединение" с "Калининградом", но и отсечение Литвы и всей Балтии от союзников по НАТО с целью последующей оккупации.

Весомым фактором усиления паники являются военные учения "Запад-2025", которые Россия проведет вместе с Беларусью в сентябре, а также недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского, о том, что Россия "что-то готовит" на территории Беларуси летом и собирает там большую группировку.

Посмотрите на Беларусь – этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай Бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству,

– президент Зеленский, выступая в Киеве на Саммите Триморья 17 апреля 2025 года, четко говорит о новой потенциальной опасности.

Кроме того, сообщается, что в Калининградскую область прибывают военные, там строятся подземные склады вооружения, аэродромы, ракетные комплексы и площадки для их запуска.

К этому добавляются заявления Лукашенко о ядерном оружии в Беларуси и завозе туда же "Орешника". Сам Лукашенко еще в 2023-м "шутил", что готов отправить недобитых во время разгрома восстания Пригожина "вагнеровцев" из Беларуси на "экскурсию в Варшаву и Жешув".

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Учитывая все эти новости, уже как-то и не слишком удивляешься сообщению Bild о том, что литовцы начали продавать жилье в районе "Коридора" и выезжать подальше от потенциально опасного места. А заявления литовских властей о том, что опасности нет, воспринимают как новые "майские шашлыки".



Литва стремится укрепить сеть военной инфраструктуры вокруг Сувалкского коридора – участка земли вдоль литовско-польской границы, граничащего с Беларусью и российским эксклавом Калининградской областью / Карта и инфографика Three Seas Initiative research center, POLITICO

Насколько реальна угроза агрессии России и как действовать Европе

В 2015 году, когда впервые на уровне НАТО на конференции CEPA Forum тогдашний главный командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес публично заявил о подобной опасности, это казалось чисто теоретическим упражнением. Сейчас же ситуация такова, что угрозу нельзя игнорировать. Потому что это Россия, которая за последнее десятилетие доказала, что является реальной угрозой. И если даже всегда дружелюбный к Путину президент США признает, что тот – "крейзи", хотя, здесь больше подходит определение Путина от покойного Немцова, то дела действительно плохи.

Конечно, Путин – "крейзи", но при этом США выводят войска из Европы, а о "Томагавках", которые якобы по решению Джо Байдена должны были быть в Германии уже в 2026 году, уже никто давно не вспоминает.

И это указывает на то, что Европа должна защитить саму себя, ведь США умывают руки. Нельзя сказать, что европейцы ничего не делают.

Например, Германия планирует развернуть для защиты "Коридора" целых 4800 воинов. Но есть одно важное "но" – этот план должен быть реализован до 2027 года, пока же этого нет. А есть только одна немецкая боевая группа в количестве до батальона.



Так, Литва активно строит оборонительную сеть в "Коридоре" (а Польши – нет), а еще есть литовская и польская армии. Это также довольно мощные силы, но они не имеют реального боевого опыта и вряд ли будут представлять реальную угрозу для россиян, если во время первых часов наступления россиян будут разделены.

Для операции в Сувалкском коридоре даже не потребуются российские танковые армады, которыми пугали НАТО десятки лет. Потому что, во-первых, они уже сгорели в Украине, а во-вторых, сам характер боевых действий изменился.

В случае начала боевых действий российская/белорусская артиллерия легко может взять всю территорию "Коридора" под огневой контроль и перерезать стратегические Via Baltica и Rail Baltica, которые соединяют Литву и Польшу, а значит – изолирует Балтию по суше.

Параллельно попытается установить морскую блокаду региона российский Балтийский флот. Как заявили в России, цель новых учений, которые скоро состоятся, – "поддержание благоприятного оперативного режима" и "отработка действий сил флота по обороне пунктов базирования" в акватории Балтийского моря.

Далее российские дроны сделают из Сувалкского коридора Killzone, забросят десант из вертолетов и привлекут немало ПВО/ПРО и станут ждать натовскую авиацию, но перед этим Россия запустит свои ракеты по мирным европейским городам.

Фантастический сценарий? Литовские военные аналитики, опрошенные местным изданием Delfi, говорят, что да – фантастический.

"У России нет мощностей для того, чтобы в ближайшее время начать войну против НАТО, нет необходимых единиц, выведенных в эти районы, то есть к границе (большая их часть действует в Украине). Путин, может, и хотел бы шагать до Лондона и Аляски, но с учетом того, что уже говорилось, он не может этого сделать. Поэтому остается шантажировать Запад атомным оружием, бряцать им, заниматься провокациями и психологическим воздействием", – издание Delfi цитирует экспертов группы Locked N' Loaded.

Бывший глава Литовской военной разведки полковник Гинтарас Багдонас уверяет, что все под контролем, за россиянами следят и подготовка к масштабному вторжению не останется незаметной.

Это все так, но между "заметить" и "сделать" – это большая разница.

Стоит вспомнить только прогулку белорусских военных вертолетов в воздушном пространстве Польши летом 2023 года, или незамеченную польским ПВО российскую ракету, которая пролетела полстраны и спокойно пролежала в лесу несколько месяцев перед тем, как ее случайно нашли местные жители.

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Или обломки ракеты Falcon 9 Илона Маска, которые в феврале 2025 года упали на поляков и стали полной неожиданностью для военных и Космического агентства. Зато "очередная тяжелая ночь для польских ВВС" во время российских обстрелов Украины уже стала печальным мемом.

Или российский военный самолет, который помешал эстонским ВМС взять на абордаж корабль теневого флота России. И продолжение в виде демонстративной имитации атаки от российских Су-24 23 мая 2025 года в международных водах в Балтийском море.

Или свежее заявление министерства обороны Эстонии с печальной констатацией того, что Россия теперь дает в сопровождение подсанкционным танкерам корабли своих ВМС.

Это все требует решительного и жесткого ответа. Иначе россияне просто не понимают и будут воспринимать тактичность и осторожность за слабость. Первые признаки, что европейцы начинают действовать решительно – мы уже, к счастью, видим. Это и перехват нарушителей воздушного пространства и фактическая блокада теневого флота, и работа над введением критически важного 18-го пакета санкций.

Но так же не оставляет ощущение, что Европа не хочет воевать и не хочет "покидать собственную зону комфорта". Если такое отношение у большинства европейцев сохранится, то в "Коридоре" стоит ждать "гостей" с Востока, а паническая продажа домов и квартир – мудрым стратегическим решением.