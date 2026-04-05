"Трамп в отчаянии": на какой дерзкий шаг может пойти президент США в Иране
- Трамп не исключает удары по иранским объектам энергетики, что может привести к тяжелым последствиям.
- Внутренняя политика США претерпит изменения, включая увольнение генерального прокурора Пэм Бонди из-за неудовлетворительных результатов защиты Трампа.
Дональд Трамп с каждым днем усиливает свое давление на Иран, пугая его новыми угрозами. В частности, президент США не исключает удары по иранским объектам энергетики и даже по опреснительным установкам. Это свидетельствует о том, что терпение Трампа иссякает.
Политолог Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, почему США прибегает к жесткой риторике в отношении Ирана. Он отметил, как повлияют провалы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке на ситуацию внутри страны.
Несвитайлов напомнил, что Израиль уже наносил удары по нефтяной промышленности Ирана и планирует это делать дальше. Если же он нанесет удары по электростанциям, а и Иране и без того есть большие проблемы с электроснабжением, то это может привести к тяжелым последствиям.
Также опасны обстрелы центров опреснения воды, потому что Иран нанесет зеркальные удары, например, по Саудовской Аравии, Катару и другим ближневосточным странам. Они, по его словам, очень зависимы от искусственного опреснения воды, и это может привести к гуманитарному кризису на всем Ближнем Востоке.
То, что сейчас собираются делать США, указывает на их бессилие. Трамп в отчаянии, у него нет стратегии. Поэтому Соединенные Штаты уподобляются России, которая тоже наносит удары по объектам энергетики Украины,
– заметил политолог.
Кроме того, действия Трампа на Ближнем Востоке влияют на ситуацию внутри США, где также он не имеет желаемых результатов.
"Президент США начал масштабные чистки в своей администрации, в правительстве. Первой полетела генеральный прокурор Пэм Бонди, которая была едва ли не самой главной подхалимкой Трампа и готова была делать все что угодно, чтобы защитить его. Однако ему этого было мало, ее уволили, ведь она недостаточно прикрыла Трампа по делу Эпштейна и плохо преследовала его политических оппонентов. Однако это только начало", – уверен Максим Несвитайлов.
Обратите внимание! Дональд Трамп также может уволить с должностей министра торговли Говарда Латника, из-за упоминания о его связях с Джеффри Эпштейном, и министра армии США Дэна Дрисколла, который участвовал в переговорах с Украиной. Также среди возможных кандидатов на "вылет" – директора ФБР Кэш Патель и министр труда Лори Чавес-Деремер.
Одной из возможных кандидаток на увольнение может стать директор национальной разведки Тулси Габбард. Ее часто связывают с Россией, в частности, она выступает на российском телевидении. Поэтому, по словам политолога, можно было бы предположить, что поскольку Россия поддерживает Иран, а глава американской разведки якобы связана с Москвой, то за это Габбард можно было бы убрать.
Однако Несвитайлов считает, что дело не в том – на самом деле Трампу не нравятся те разведданные, которые ему предоставляет американская разведка. Он считает, что ведомство некомпетентно и передает ему якобы ложную информацию.
Отдаст ли Трамп приказ об атаке по энергообъектам Ирана?
Дональд Трамп сделал очередное резкое заявление по Ирану, пригрозив ему тяжёлыми последствиями, если его требования не будут выполнены. Он призвал в Тегеран открыть Ормузский пролив, иначе "будете жить в аду". В своем посте соцсети Truth Social он даже прибегнул к использованию крепких выражений, назвав иранцев "сумасшедшим выр*дками". Также президент США предупредил Тегеран, что "во вторник в Иране будет день электростанций и день мостов".
В то же время по данным Sky News, Израиль ждет согласования со стороны США относительно нанесения ударов по иранским энергетическим объектам. Такие атаки могут быть осуществлены на следующей неделе.
Ранее Трамп объявил 10 дневный ультиматум Ирану по открытию Ормузского пролива. 4 апреля он напомнил, что срок истекает через 48 часов, и если Тегеран не выполнит его условие, то "начнется ад".