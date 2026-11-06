Мерц провел беседу с Трампом: политики пришли к соглашению по поводу войны в Украине

Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил пресс-секретарь правительства Германии Стефан Корнелиус, как сообщает n-tv.

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Что известно о разговоре Трампа и Мерца?

По словам Корнелиуса, лидеры пришли к соглашению, что "войну против Украины необходимо как можно скорее прекратить".

Пресс-секретарь также рассказал, что после выборов в США появилось "новое ощущение срочности". По его мнению, мандат на переговоры стал "значительно" более целенаправленным.

Требование об обязательном привлечении североатлантических партнеров прозвучало на фоне активизации международных контактов в Брюсселе. Накануне представители Украины, США, Франции, Великобритании, Германии и НАТО провели в Брюсселе рабочую встречу. Они обсудили будущие гарантии безопасности для Украины со стороны США и других партнеров, а также новую стратегию европейской безопасности.

Также в штаб-квартире Европейской комиссии состоялись консультации при участии Всемирного банка. Делегации работали над "Планом процветания Украины", который должен определить механизмы послевоенного восстановления и параметры финансирования на 2027 год.

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Беседа канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом состоялась за несколько дней до запланированных трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Встречи должны пройти 10 – 11 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах. Стороны планируют обсудить дальнейшие шаги по завершению войны.