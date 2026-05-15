Трамп заявил, что обсудил вопрос Украины с Си Цзинпинем

Трамп находится с историческим визитом в Китае. Он заявил, что среди прочего обсудил вопрос Украины с Си Цзинпинем

Мы обсуждали... Ну, это вопрос, который мы хотели бы видеть урегулированным. До прошлой ночи все выглядело хорошо, но прошлой ночью они понесли большой удар,

– заметил Трамп.

Похоже, он говорил о циничном ударе России в ночь на 14 мая по Украине. В частности, пока подтверждена гибель 24 человек в Киеве. Среди погибших есть трое несовершеннолетних девушек в возрасте 12, 15 и 17 лет. Еще 48 человек получили ранения.

Стоит заметить, как отметил в эфире 24 Канала главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, вопрос войны России с Украиной отнюдь не ключевой для визита Трампа в Пекин. И, по мнению политтехнолога Юрия Подорожнего, встреча в Пекине не принесет никаких результатов. Наоборот в США все приближается к запуску очередной процедуры импичмента Трампа.

Трамп больше интересовался инвестиционными вопросами и войной с Ираном.