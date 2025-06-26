Сам Путин поспособствовал: что сыграло весомую роль в изменении риторики Трампа по Украине

В последнее время Дональд Трамп изменил свою риторику в отношении Украины. В частности, страны НАТО четко определили Россию как главную угрозу.

Есть несколько факторов, которые могли повлиять на него. В разговоре с 24 Каналом председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк назвал их.

Важно Трамп подтвердил преданность НАТО, но для Украины это не обещает улучшений, – The Telegraph

С чем может быть связано изменение риторики Дональда Трампа в отношении Украины

Значительную роль сыграли личные контакты с европейскими лидерами – Олафом Шольцом, Киром Стармером, Эммануэлем Макроном, Джорджой Мелони. Особенно поразило заявление Мелони, которая сказала, что решимость Трампа по Ирану должна распространяться и на поддержку Украины. Эти слова стали заголовками в мировых СМИ – и были адресованы именно Трампу. Очевидно, он это понял.

Также Трамп увидел, что Украина держится, не сдается, сопротивляется – и, вопреки его предыдущим заявлениям, "имеет карты в руках". Он оценил стойкость украинцев и последние достижения – в частности, операцию "Паутина".

Трамп также признал, что президент Зеленский находится в сложной ситуации, и заявил о желании с ним поговорить. Во время визита в Европу, в частности в Гаагу, он продемонстрировал более комплементарное отношение к Украине.

Считается, что на изменение позиции Трампа могла повлиять его разговор с Зеленским в Ватикане – на похоронах Папы Римского. Они общались 15 минут тет-а-тет в соборе Святых Петра и Павла. Возможно, именно тогда Трамп окончательно осознал, что Россия слабее, чем казалось, и не имеет стратегического преимущества.

Сам Путин поспособствовал росту уважения к Украине. Также конфликт Израиля и Ирана заставил Трампа развернуть весь Белый дом в сторону Украины,

– сказал Юрий Романюк.

Что интересно, Трампа поразило заявление российского чиновника Дмитрия Медведева о возможности передачи ядерного оружия Ирану. Это шокировало многих, и еще раз показало, что России нельзя доверять.

Также стоит упомянуть роль Марка Рютте, новоизбранного генерального секретаря НАТО, который, кажется, нашел подход к Трампу. В европейской среде Трамп вел себя сдержаннее, адекватнее. Его окружили не гольф-полями, а дворцами, протоколами, традициями – и это, похоже, тоже оказало на него влияние.

Итак, изменение отношения Трампа к Украине – это результат многих факторов: дипломатического давления, международного контекста, поведения России, а также устойчивости самой Украины. Вероятно, Трамп осознал, что Украина – это действительно важный союзник как для США, так и для Европы.