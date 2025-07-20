Трамп блефует: почему он отсрочил на 50 дней введение 100% тарифов в отношении России

Дональд Трамп пригрозил ввести 100% тарифы против России, если она не согласится на мирное решение войны. Однако вряд ли он пойдет на такой шаг.

Президент США также пытается настроить Москву против Китая, но его действия могут еще больше сблизить Владимира Путина и Си Цзиньпина. Директор по коммуникации "Украинского конгресса Америки" Андрей Добрянский в разговоре с 24 Каналом предположил логику и намерения Дональда Трампа.

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Сможет ли Трамп оттолкнуть Россию от Китая?

Добрянский заметил, что Россия не имеет другого будущего, чем оказаться в тесных объятиях Китая.

Россия – несостоявшееся государство, и мы ждем год за годом, что она рухнет сама. Россия имеет инфляцию в 21% и нулевую экономику, не производит ничего, кроме оружия. А с начала полномасштабного вторжения потеряла миллион с четвертью людей,

– подчеркнул он.

Такая экономическая модель не может быть устойчивой, поэтому, по его мнению, Россия или развалится, или обратится за поддержкой к сильному союзнику – Китаю.

В то же время угрозы Трампа ввести 100% тарифы в отношении России и ее торговых партнеров могут так и остаться угрозами.

Обратите внимание! Издание The New York Times считают, что президент США не решится реализовать свои угрозы России. Журналисты напомнили, что масштабы взаимной торговли Китая с Россией, в частности с импортом нефти, составляют почти 250 миллиардов долларов в год. Это означает, что введение 100% пошлин приведет к противостоянию Дональда Трампа с Пекином.

Директор по коммуникации "Украинского конгресса Америки" отметил, что угроза президента США ввести тарифы через 50 дней – это задержка с его стороны. Если бы он был заинтересован в практическом применении этих санкций и тарифов, то ввел их немедленно.

Также не происходит подготовка к введению этих пошлин против России – как 100%, что предлагает Трамп, так 500%, как хочет Сенат.

Поэтому президенту США сейчас только то и остается, как пообещать, что, возможно, через 50 дней он введет 100% вторичные тарифы для стран-союзников, которые могут импортировать российские товары, например, нефть или оборудование. Это можно охарактеризовать как блеф Трампа,

– подчеркнул Андрей Добрянский.

Прежде всего Трамп, выдвигая условия России, хочет продемонстрировать, что он является миротворцем. Он, по мнению директора по коммуникации "Украинского конгресса Америки", желает сфотографироваться с другими мировыми лидерами, чтобы остаться в учебниках истории. Он считает себя исторической фигурой, способной изменить мировую экономику и вообще мир к лучшему.