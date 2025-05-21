"Темные дни для Украины": Financial Times рассказали, кто может поддержать Киев, если не Трамп

Иностранные СМИ продолжают анализировать последствия разговора Трампа с Путиным. Они указывают: если Трамп откажется поддерживать Украину, в США есть кому это сделать.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что делать Украине, если Трамп отвернется от Киева

Если не сможет Трамп, свое слово должны сказать Конгресс и Сенат, убеждены медийщики. Президент США создал впечатление, что Америка отходит от мирных усилий. Хотя раньше сам говорил, что мир в Украине зависит от него и от Путина.

Нет объяснения, почему Трамп так снисходителен к Путину. Российский диктатор месяц водил его за нос, а Трамп так и не ввел обещанные санкции. Таким образом, Америка играет на руку России – и поощряет Путина продолжать борьбу.

Путин верит, что Россия до конца года захватит все 4 области Украины, которые внесла в свою "конституцию".

"Мастер дипломатических соглашений понял бы, что сейчас не время отступать, а следует усилить давление на лидера России, чтобы он пошел на уступки. Если Белый дом этого не сделает, это должны сделать Конгресс и другие союзники Украины", – говорится в статье.

В материале FT указано, что должны делать разные страны, если Трамп отойдет от мирного урегулирования.

Европа должна быстро реализовать планы по обеспечению поставок оружия в Киев. ЕС может закупить американское оружие и финансировать собственную расширенную военную промышленность Украины. И должен удвоить усилия, чтобы затянуть санкционную петлю на шее российской экономики.

Самым эффективным было бы закрыть лазейки и снизить предельную цену на российский экспорт нефти – именно это больше всего поддерживает военную экономику Кремля. Москва частично обходила ограничения, используя свой флот теневых танкеров. Но, по оценкам, недавние согласованные санкции против теневых судов почти вдвое сократили полезную мощность российского флота, заставляя российских экспортеров больше полагаться на подсанкционные основные танкеры. Это дает политикам больше рычагов влияния на доходы от экспорта нефти.

ЕС на этой неделе наложил санкции против почти 200 теневых судов. Сейчас "Брюссель представляет министрам финансов G7 в Канаде план использования своего следующего пакета санкций для снижения предельной цены, надеясь, что Белый дом подпишет его".

В Сенате США есть "ястребы" – некоторые высокопоставленные республиканцы, близкие к Трампу. Они "подготовили законопроект, который предусматривает введение вторичных пошлин в размере 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ или уран, если Москва не начнет серьезные переговоры по Украине".

Трамп имеет большинство в Сенате. Так что, если он не будет использовать этот инструмент, это открывает возможность для Конгресса действовать самостоятельно.

"Но из-за применения гигантских пошлин план Сената может еще больше дестабилизировать мировую экономику. Вместо этого план следует изменить, чтобы присоединиться к усилиям G7 по снижению предельной цены на нефть. Это темные дни для Украины, которая опасается, что президент США вот-вот предаст ее. Остается надеяться на ее других друзей – в Конгрессе и других западных столицах, – чтобы они сдержали свои обещания насчет поддержки и предотвратили эту катастрофу", – подытоживают журналисты.