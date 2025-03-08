Сообщает 24 Канал со ссылкой на иранскую службу "Радио Свобода".

Смотрите также Трамп попросил Путина быть посредником на переговорах с Ираном, – Bloomberg

Как Хаманеи отреагировал на письмо Трампа

Хаменеи во время своей речи заявил, что настойчивость "агрессивных ударов" в переговорах "не направлена на решение проблем". По его словам, США хотят "доминировать и навязывать свои ожидания".

Проблема не только в ядерной программе. У них есть ожидания к оборонным и ракетным программам Ирана и его международным связям, которые Исламская республика определенно не оправдает,

– объяснил верховный лидер Ирана.

Что предшествовало

Накануне Трамп заявил, что написал письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором предложил заключить новое ядерное соглашение.

Трамп отметил, что США должны действовать, чтобы не допустить появления нового ядерного оружия.

"Я бы предпочел соглашение, потому что я не хочу нанести вред Ирану. Это замечательные люди", – отметил президент США.

В то же время во время общения с журналистами Трамп заявил, что в случае, если не удастся заключить соглашение в ближайшее время, произойдет "что-то другое, что решит проблему". А также добавил, что впереди "интересные дни".