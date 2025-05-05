Кроме того, он снова вспомнил президентство Байдена, заявив, что "был президент, который три года даже не разговаривал с Путиным". "Как вам известно, президент Путин только что объявил о трехдневном прекращении огня. На первый взгляд, это кажется не таким уж значительным сроком, но на самом деле это большое достижение, если помнить, с чего все начиналось", – добавил Трамп.