Він назвав її "досягненням". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Трампа у Білому домі 5 травня.

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Трамп розкритикував Байдена за відсутність перемовин з Путіним

Дональд Трамп вважає, що пропозиція диктатора Путіна означає багато, якщо згадати, як було раніше.

Як вам відомо, президент Путін оголосив про триденне припинення вогню. На перший погляд, це здається не таким уже значним терміном, але насправді це велике досягнення, якщо пам'ятати, з чого все починалося,

– сказав він.

Американський президент знову пригадав президентство Байдена, заявивши, що "був президент, який три роки навіть не розмовляв із Путіним".

Також він вкотре повторив, що "всього цього можна було б уникнути", і додав, що наразі й Україні, і Росія хочуть кінця війни.

Нагадаємо, що президент Зеленський відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я та назвав її театральною постановкою. Натомість український глава наполягає на 30-денній тиші.