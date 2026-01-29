Россияне это разгадали: аналитик ответил, почему Трамп не осуждает атаки по Украине
- Дональд Трамп не осуждает атаки России по Украине, потому что имеет на то причины.
- Рыбачук заявил, что Трамп пытается избегать раздражения Путина, поэтому не называет Россию "агрессором".
Дональд Трамп довольно спокойно реагирует на атаки, которые осуществляют россияне по украинской территории. При этом он не осуждает Россию, ведь имеет на это определенные причины.
Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, почему президент США слишком не занимается проблемами украинцев. Он также объяснил, как россияне используют эту позицию Трампа.
К теме Раньше такого не видели: в Белом доме повесили фото Трампа и Путина
Почему Трамп не хочет называть Россию "агрессором"?
Рыбачук отметил, что философия Трампа заключается в том, что он не может осуждать Россию из-за атак по энергетической системе России, потому что США ведут с ней переговоры.
"Россияне это разгадали, и в результате Украина уже много времени живет в период переговоров и параллельно в непрерывных российских атаках", – отметил председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".
К слову. Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Украине, когда после российских обстрелов тысячи многоэтажек только в Киеве остались без теплоснабжения. Президента США удивило, как украинцам удается выживать без отопления в сильные морозы. Он сказал, что спросил у Владимира Зеленского, как украинцы выдерживают такие условия. Ответ президента Украины его поразил. Трамп отметил, что такие условия являются неприемлемыми.
В то же время Трамп, по его словам, не хочет раздражать Владимира Путина и объясняет это тем, что не может сейчас называть Россию "агрессором" или "международным преступником", ведь после этого США не смогут вести с ней переговоры.
Удивительная позиция. Однако у Трампа на самом деле нет никакого сочувствия к украинцам – замерзают они или нет, бьют их или нет, гибнут дети у нас или нет. Он время от времени делает примерно такое заявление, что он – человеколюб и что ему больно из-за гибели молодых людей с одной и другой стороны,
– подчеркнул Олег Рыбачук.
Однако он ни разу не осудил Путина и жестко не предупредил о недопустимости подобной агрессии.
Когда Трампа загоняют в угол, то он и Стив Уиткофф говорят, что между Россией и Украиной война. Украинцы тоже наносят удары по российской территории. Россия в ответ – по украинской,
– сказал глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".
Он добавил, что при этом Трамп не отмечает, что украинцы не бьют по жилым массивам российских городов, а уничтожают энергетическую инфраструктуру. А россияне бьют по городам – куда упадет, туда упадет.
Россияне продолжают наносить удары по Украине: что происходит?
Враг 27 января нанес удары по центру Одессы, в результате чего погибли три человека, 25 человек – пострадали. Также было повреждено несколько многоквартирных жилых домов и частные дома и объекты инфраструктуры.
Россия нанесла удар 28 января по пассажирскому поезду в Харьковской области "Барвенково – Львов – Чоп". Во время атаки в нем находился 291 пассажир, 5 из них, к сожалению, погибли.
Также противник попал по многоэтажке в Белогородке в Киевской области. Из-за атаки погибли супруги, 4-летнюю дочь которых удалось спасти.