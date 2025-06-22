Трамп объяснил, что это были за грузовики возле Фордо за несколько дней до атаки США
- Дональд Трамп заявил, что Иран не вывез из Фордо уран перед атакой США на ядерные объекты.
- Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что после ударов США центрифуги на объекте Фордо больше не работают.
22 июня США атаковали ядерные объекты в Иране. Дональд Трамп заявил о полном уничтожении целей. Между тем СМИ писали, что перед атакой Иран мог вывезти большую часть высокообогащенного урана из Фордо.
Позже в медиа также распространялись спутниковые снимки с большим количеством транспорта возле ядерного объекта. Предполагалось, что именно им могли вывезти обогащенный уран перед атакой, передает 24 Канал.
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Ничего не вывезли
В собственной соцсети Truth Social Трамп отметил, что иранцы ничего не успели вывезти Фордо. Также он прокомментировал спутниковые снимки с транспортом возле ядерного объекта за несколько дней до удара по нему.
Легковые автомобили и небольшие грузовики на месте принадлежали бетонщикам, которые пытались закрыть верхнюю часть шахт. С объекта ничего не вывезли. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, а еще было бы очень трудно передвигать,
– объяснил президент США.
Напомним, что ранее Трамп раскритиковал CNN и The New York Times за их сообщения о том, что в результате военных ударов США по трем иранским ядерным объектам не было уничтожено основных компонентов ядерной программы страны.
Что говорят в МАГАТЭ
Между тем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что центрифуги на ядерном объекте Фордо в Иране "больше не работают" после ударов США.
Гросси сказал, что его команда смогла сделать выводы на основе спутниковых снимков о последствиях бомбардировки.
Учитывая мощность этих бомб и технические характеристики центрифуг, мы знаем, что они больше не работают – просто из-за вибрации, которая наносит значительный физический ущерб,
– объяснил он.
По его словам, удар был нанесен по залу обогащения урана.