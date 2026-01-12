"Исполняющий обязанности президента Венесуэлы": Трамп сделал странный пост в сети
- Дональд Трамп опубликовал скриншот, на котором он назван "исполняющим обязанности президента Венесуэлы" с 2026 года, хотя на реальной странице Википедии этого нет.
- После задержания Николаса Мадуро, Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы, но США не признают ее легитимным лидером.
Президент США Дональд Трамп опубликовал якобы скриншот страницы из Википедии, где он назван "исполняющим обязанности президента Венесуэлы".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию политика в его соцсети Truth Social.
Читайте также Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа
Что известно о странном сообщении Трампа?
На опубликованном скриншоте можно увидеть, что Дональд Трамп якобы занял пост исполняющего обязанности президента в январе 2026 года – то есть после операции США в Венесуэле.
В то же время на реальной странице в Википедии такой формулировки явно нет.
Напомним, после задержания Николаса Мадуро вице-президент Венесуэлы Делси Родригес приняла присягу как временного президента. Она пообещала "не отдыхать ни минуты", чтобы гарантировать мир и духовный, экономический и социальный покой.
В то же время госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не признают вице-президента Венесуэлы Делси Родригес легитимным лидером страны.
Операция США в Венесуэле: кратко
В ночь со 2 на 3 января Соединенные Штаты нанесли серии ударов по столице Венесуэлы – Каракасу. Целями атаки стали правительственные здания и военные базы Венесуэлы. Впоследствии стало известно, что американские военные задержали президента страны Николаса Мадуро и его жену.
Их обвиняют в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.
По данным WP, кардинал Ватикана Пьетро Паролин встречался с послом США при Святом Престоле Брайаном Берчем, и во время разговора он призвал, чтобы Вашингтон позволил Николасу Мадуро сбежать в Россию. Взамен Россия бы оставила Венесуэлу в обмен на достижение желаемого в Украине.