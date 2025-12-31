"Трамп внезапно увидел в Зеленском человека": NYT указал на интересный эпизод на встрече политиков

В августе Владимир Зеленский в сопровождении лидеров Европы прибыл в Белый дом на переговоры с Дональдом Трампом. Союзники пытались убедить президента США не поддаваться на требования Путина, в частности относительно сдачи России всего Донбасса.

Во время этих переговоров произошел интересный эпизод. Дональд Трамп неожиданно посмотрел на Владимира Зеленского другими глазами, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Терпение лопается, – республиканец ответил, как Трампа заставить отвернуться от Путина

Как Трамп "разрядил" атмосферу на переговорах с Зеленским?

В ходе общения с иностранными лидерами Дональд Трамп заметил, что когда-то он владел конкурсом "Мисс Вселенная". Президент США припомнил, что украинские конкурсантки часто были самыми красивыми. "Украинские женщины – красивые", – выпалил он. Зеленский ответил ему: "Знаю, я на одной женат".

Затем Трамп рассказал, что его старый друг, лас-вегасский магнат Фил Раффин, женился на бывшей "Мисс Украина" Александре Николаенко. Сам президент познакомился с украинкой через конкурс "Мисс Вселенная".

Тогда Трамп позвонил Раффину. Тот передал трубку своей жене, а президент США отдал трубку Зеленскому.

В течение следующих 10 – 15 минут в комнате будто нажали паузу, пока они говорили на украинском.

Было ощутимо, как изменилась атмосфера в комнате. Температура будто упала. Все засмеялись. Это создало человеческую связь. Будто произошло слияние сознаний. Это очеловечило Зеленского в глазах Трампа,

– вспоминает один из присутствующих чиновников.

Месяц спустя, находясь в Нью-Йорке на открытии Генеральной Ассамблеи ООН, Трамп назвал Зеленского "великим человеком", который "дает чертовски достойный бой". Впоследствии в Truth Social политик написал, что после того, как понял "военную и экономическую ситуацию Украины – России", он верит, что "Украина, при поддержке ЕС, способна бороться и победить, вернув утраченные территории".

Какие еще интересные эпизоды произошли в ходе переговорного процесса по Украине?