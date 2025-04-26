Двойственность заявлений Трампа стала предметом дискуссий. Это 24 Каналу отметил политолог Владимир Фесенко.

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Специфические заявления Трампа

Владимир Фесенко отметил, что, в частности, там была фраза "Владимир, остановись". По контексту вроде понятно, что говорится о Путине. Однако, вероятно, эта двойственность была сознательной. Мол, если потом россияне будут возмущаться, то можно сказать, что это обращение к Владимиру Зеленскому.

Для меня в этом смысле более серьезно то, что, к сожалению, они снимают любой конфликтный контекст, не хотят обвинять россиян в агрессии, в сознательных ударах по Украине, в жертвах среди мирного населения. Мы это уже видели по резолюциям ООН, которые американцы продвигают, за которые голосуют или не голосуют. Это чисто политический критерий, не просто заявление Трампа,

– сказал он.

Также недавно американцы недавно американцы отвергли заявление G7, которое осуждает удар по Сумах. Хотя сам Дональд Трамп осудил действия России. Логика заключается в том, чтобы это не мешало переговорному процессу. Однако такой логикой пользуются россияне. Американский лидер этого пока не понимает.

Кроме того, Трамп обращается к Путину по имени. Это может свидетельствовать об их близких отношениях.

Когда лидеры государств обращаются к другому коллеге по имени – это свидетельство близких и достаточно дружеских отношений. Это не просто официальное обращение, а обращение уже к близкому коллеге, с которым есть дружеские отношения. Есть проявление близких отношений с Путиным. Это уже определенная проблема. Это дружеское обращение к Путину, но по проблемному вопросу,

– подчеркнул политолог.

Еще в заявлении Трампа есть формулировка, что это "несвоевременно". Однако говорится о смерти мирных людей. Однако президент США раздражен, потому что это мешает продвижению его так называемого "мирного плана".

Мы должны делать на это поправку и в мирных переговорах, и в отношениях с самим Трампом, его администрацией. Это специфика его мышления, мировоззрения. К сожалению, ждать от Трампа эмпатии, возмущения не стоит. Трамп реагирует иначе. У него есть своя логика,

– считает Фесенко.

По его словам, украинская власть должна делать определенные аналитические оценки, прогнозы, как Трамп может действовать в тех или иных ситуациях. Однако не стоит ожидать от него возмущения, когда убивают мирных людей, конкретных действий по помощи Украине и так далее.