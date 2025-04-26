Подвійність заяв Трампа стала предметом дискусій. Це 24 Каналу зауважив політолог Володимир Фесенко.

До теми "Владімір, зупинися": Трамп відреагував на кривавий удар Росії по Києву

Специфічні заяви Трампа

Володимир Фесенко зазначив, що, зокрема, там була фраза "Владімір, зупинися". По контексту ніби зрозуміло, що мовиться про Путіна. Однак, ймовірно, ця подвійність була свідомою. Мовляв, якщо потім росіяни будуть обурюватися, то можна сказати, що це звернення до Володимира Зеленського.

Для мене у цьому сенсі більш серйозно те, що, на жаль, вони знімають будь-який конфліктний контекст, не хочуть звинувачувати росіян в агресії, у свідомих ударах по Україні, у жертвах серед мирного населення. Ми це вже бачили по резолюціях ООН, які американці просувають, за які голосують чи не голосують. Це суто політичний критерій, не просто заява Трампа,

– сказав він.

Також нещодавно американці відкинули заяву G7, яка засуджує удар по Сумах. Хоча сам Дональд Трамп засудив дії Росії. Логіка полягає у тому, щоб це не заважало переговорному процесу. Однак такою логікою користуються росіяни. Американський лідер цього наразі не розуміє.

Крім того, Трамп звертається до Путіна на ім'я. Це може свідчити про їхні близькі стосунки.

Коли лідери держав звертаються до іншого колеги на ім’я – це свідчення близьких та досить дружніх стосунків. Це не просто офіційне звернення, а звернення вже до близького колеги, з яким є дружні стосунки. Тобто є прояв близьких стосунків з Путіним. Це вже певна проблема. Це дружнє звернення до Путіна, але з проблемного питання,

– підкреслив політолог.

Ще у заяві Трампа є формулювання, що це "несвоєчасно". Однак мовиться про смерті мирних людей. Однак президент США роздратований, бо це заважає просуванню його так званого "мирного плану".

Ми маємо робити на це поправку і в мирних переговорах, і у відносинах із самим Трампом, його адміністрацією. Це специфіка його мислення, світогляду. На жаль, чекати від Трампа емпатії, обурення не варто. Трамп реагує інакше. У нього є своя логіка,

– вважає Фесенко.

За його словами, українська влада повинна робити певні аналітичні оцінки, прогнози, як Трамп може діяти у тих чи інших ситуаціях. Однак не варто очікувати від нього обурення, коли вбивають мирних людей, конкретних дій щодо допомоги Україні і так далі.