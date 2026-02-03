Я не имею никакого отношения к этому, – Трамп обвинил покойного Эпштейна в заговоре против него
- Дональд Трамп обвинил покойного Эпштейна и Майкла Волффа в сговоре против него для проигрыша президентских выборов.
- Трамп отрицает любые связи с Эпштейном, заявив, что обнародованные документы Минюста не указывают на его участие.
Президент США Дональд Трамп обвинил покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна в заговоре против него для, мол, его проигрыша на выборах.
Свою позицию по этому поводу американский президент высказал в понедельник, 2 февраля, во время общения с представителями СМИ в Белом доме.
Как оправдывается Трамп?
В Лос-Анджелесе недавно состоялась церемония вручения музыкальной премии Грэмми-2026, во время которой ведущий Тревор Ноа высмеял президента США Дональда Трампа, упомянув его связи с Джеффри Эпштейном.
Во время пресс-конференции в Овальном кабинете журналисты спросили у американского президента относительно шуток в его сторону, связанных с его давним знакомым, на что тот резко отреагировал, отрицая обвинения.
Он сказал, что я проводил время на острове Джеффри Эпштейна .... Я не имею никакого отношения к этому, к Джеффри Эпштейну. На самом деле если посмотрите на Минюст США, они опубликовали 3 миллиона страниц, будто это единственное, чем они должны заниматься. Кроме Билла Клинтона, Билла Гейтса и многих людей, по которым есть вопросы, ко мне – ничего,
– ответил Дональда Трампа.
По его словам, недавно обнародованные американским ведомством документы наоборот показали заговор Джеффри Эпштейна и писателя Майкла Уолффа против него, чтобы он проиграл президентские выборы.
"Они нашли, что Эпштейн и тот писатель-слизняк Майкл Волфф сговорились против Дональда Трампа для проигрыша выборов. Поэтому Эпштейн сговорился с писателем, чтобы я проиграл выборы. Сейчас я не имею никакого отношения к этому человеку. Это ужасная вещь", – добавил он.
Также, уже традиционно, Дональд Трамп заявил, что вышеупомянутые "файлы Эпштейна" прежде всего якобы "продвигают" демократы, но добавил, что "это возвращается к ним обратно, потому что Билл Клинтон является большой частью этого".
Билл Клинтон занимал пост президента в период с 1993 по 2001 годы, и был выдвиженцем от Демократической партии США. Несмотря на все возражения, кадры, обнародованные Минюстом, свидетельствуют о его связи с Эпштейном.
Кого еще упоминают в файлах Эпштейна?
Напомним, ранее стало известно, что в новых документах обнародована переписка между Машей Манюк, директором киевского модельного агентства Linea 12 Models, и соратником Эпштейна Жаном-Люком Брюнелем.
К слову, также недавно на фоне новых разоблачений преступлений на вечеринках Джеффри Эпштейна в отставку ушел член Лейбористской партии Великобритании Питер Мандельсон. Его имя также фигурировало в записях.
Также советник премьера Словакии Мирослав Лайчак подал в отставку после обнаружения его писем в документах по делу Эпштейна, которые свидетельствуют о встречах, общение о геополитике и разговоры о девушках.