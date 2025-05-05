"Две недели или месяц": Трамп ответил, когда он определится со стратегией в отношении России
- Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужно две недели или месяц, чтобы определиться со стратегией в отношении России.
- По словам президента США, Россия хочет захватить всю Украину, однако вмешательство Трампа снизило амбиции Путина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужно две недели или месяц, чтобы ответить, "водит ли его Путин за нос" и определиться со стратегией в отношении России.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для NBC News.
Читайте также Прохлада в отношениях Путина и Трампа: Кремлю нужно 3-дневное перемирие не только для парада
Трамп высказался о Путине и переговорах
Дональд Трамп заявил, что Россия хочет захватить всю Украину.
И если бы я не вмешался, они бы сейчас воевали за всю Украину. России не нужна та часть, которую она имеет сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали,
– подчеркнул президент США.
По словам политика, европейские лидеры неоднократно просили его позвонить Владимиру Путину, поскольку тот не отвечает на их звонки.
Во время интервью журналистка напомнила Трампу о сообщении, в котором он предположил, что глава Кремля "водит его за нос" и, возможно, не хочет заканчивать войну в Украине. На вопрос, недооценил ли президент США Путина, тот сказал, что ему нужно еще пару недель или месяц.
Я скажу вам об этом через месяц или через две недели. Пока что я не знаю. Могу сказать одно – его амбиции в значительной степени были снижены, когда он понял, что теперь я возглавляю процесс,
– объяснил Дональд Трамп.
К слову, Дональд Трамп также заявил во время разговора, что он планирует "быть президентом 8 лет". Американский политик якобы не хочет идти на свой третий срок, впрочем и по конституции США пока что это невозможно.