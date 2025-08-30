Саммит в Аляске с Путиным 15 августа не принес желаемого результата. В Кремле, несмотря на официальные заявления, не хотят встречи с Зеленским. Дональд Трамп чувствует, что его мирные усилия зашли в тупик, и планирует отойти от вопроса войны в Украине на некоторое время.

28 августа Россия совершила массированную атаку на Киев, убив 25 человек. Дональд Трамп лично не комментировал очередное преступление окупантов. В Белом доме передали его отношение к произошедшему. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, президент США не удивлен ударом по Киеву и считает, что ни одна из сторон конфликта не готова завершить войну, передает 24 Канал.

Что известно о нынешней позиции Трампа по поводу войны в Украине?

Возможно, ни одна из сторон этой войны еще не готова ее завершить. Президент хочет мира, но лидеры этих двух стран должны также к этому стремиться,

– заявила пресс-секретарь Белого дома.

Высокопоставленное чиновник сообщил изданию Axios, что Трамп серьезно рассматривает возможность отойти от дипломатических усилий, пока одна или обе стороны не проявят большей гибкости.

"Мы просто будем наблюдать. Пусть воюют дальше, а мы посмотрим, что из этого выйдет", – сказал чиновник.

После своей встречи с Владимиром Путиным на Аляске и саммита с президентом Украины и лидерами Европы в Белом доме Трамп неоднократно заявлял, что следующим шагом должна стать встреча Путина и Зеленского. Но пока в Кремле отвергают эту перспективу.

В то же время Владимир Зеленский настаивает, что будет обсуждать территориальные вопросы исключительно с российским диктатором.

Во время заседания правительства во вторник, 26 августа, Трамп не скрывал раздражение Украиной и Россией. "Все только становятся в позу. Это полный бред", – жаловался он.

По данным Axios, чиновники Белого дома обвиняют европейцев в том, что те подталкивают Украину потребовать от России нереалистичных территориальных уступок. Окружение Трампа считает, что европейцы убеждают Зеленского "тянуть время" в надежде на "лучшее соглашение".

Что известно о последних заявлениях Трампа об Украине и России?