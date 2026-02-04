Впервые в 2026 году: Трамп и Си Цзиньпин провели "замечательный разговор"

Президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Среди ключевых тем диалога американского и китайского лидеров был, в частности, вопрос войны России против Украины.

Такую информацию сообщил американский президент в соцсети Truth Social. Предыдущие контакты между лидерами были в конце ноября 2025 года.

Что обсудили Трамп и Си Цзиньпин?

Дональд Трамп сообщил о длинном и обстоятельном разговоре с Си Цзиньпином, во время которого обсудили торговлю, военные вопросы, Тайвань, войну между Россией и Украиной и предстоящий визит американского президента в Китай.

Также он рассказал об обсуждении текущей ситуации с Ираном, покупки нефти и газа Китаем у США, рассмотрения Пекином возможности закупки дополнительной сельскохозяйственной продукции, а также поставки двигателей к самолетам и тому подобное.

Отношения с Китаем, и мои личные отношения с президентом Си, чрезвычайно хорошие, и мы оба понимаем, насколько важно сохранить их такими. Я верю, что в течение следующих трех лет моего президентства будет достигнуто много положительных результатов, связанных с президентом Си и Китайской Народной Республикой,

Публикация Дональда Трампа / Clash Report

Что известно об отношениях США и Китая?