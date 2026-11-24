В администрации Дональда Трампа бизнес-интересы могут преобладать над национальной безопасностью США. Показательным стал случай с Nvidia, который обнажил вмешательство Белого дома в корпоративное управление и противоречивые решения в отношении Китая. В то же время такой подход может ослаблять позиции Вашингтона в мире и оставлять Украину без реальных гарантий защиты.

В администрации Дональда Трампа бизнес-интересы могут преобладать над национальной безопасностью США. Показательным стал случай с Nvidia, который обнажил вмешательство Белого дома в корпоративное управление и противоречивые решения в отношении Китая. В то же время такой подход может ослаблять позиции Вашингтона в мире и оставлять Украину без реальных гарантий защиты.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, почему Трамп ставит деньги выше политических принципов, сможет ли Конгресс ограничить его влияние и почему обещания США относительно безопасности Украины могут оказаться пустыми. Также он рассказал, как Европе следует реагировать на угрозы Путина и почему пора перестать бояться кремлевского блефа.

Бизнес вместо национальной безопасности: кейс Nvidia

Анализируя последние действия Дональда Трампа, исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн указывает на беспрецедентное вмешательство американского правительства в корпоративное управление. Возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора Nvidia произошло не по собственному желанию совета директоров компании, а под прямым давлением Трампа.

Ситуация осложняется тем, что правительство США владеет долей в Nvidia, что создает парадокс: республиканский президент, якобы выступающий против социализма, фактически реализует механизмы государственного контроля над независимым бизнесом.

Самая большая угроза в этой истории – игнорирование шпионского фактора. По словам Эпштейна, партнерша Хуанга поддерживала регулярные контакты с китайской разведкой. Аргументы о том, что глава одной из важнейших технологических компаний мира мог не знать о статусе своей спутницы, нереалистичны, учитывая уровень его личной охраны.

Результатом этого сотрудничества стало получение Китаем " чипов Nvidia " на несколько миллиардов долларов в обход американского законодательства. Эти технологии имеют критически важное значение для развития систем искусственного интеллекта. После новостей о возвращении Хуанга акции Nvidia взлетели на 30%, что вызывает логичный вопрос о том, кто из окружения Трампа мог обогатиться за счет инсайдерской торговли.

Деньги побеждают принципы: кадровые и геополитические решения

Случай с Nvidia – лишь симптом более широкой проблемы: новая администрация мыслит исключительно категориями бизнеса, а не национальных интересов. Эпштейн приводит пример внутренней борьбы в команде Трампа между прокитайски настроенным Говардом Лутником и сторонниками более принципиальной позиции – Марко Рубио и Скоттом Бессентом.

Победа Лутника доказывает, что в любом конфликте между моральными принципами и деньгами в окружении Трампа всегда будут побеждать деньги.

Такой подход приводит к потере Соединенными Штатами глобального влияния, которое стремительно перехватывает Китай. Трамп и его окружение не воспринимают мир через призму национальных государств или идеологического противостояния.

Для них существует лишь глобальный рынок и возможность заработка. Именно поэтому Трамп легко поддается манипуляциям со стороны таких лидеров, как Си Цзиньпин и Путин, которые умело играют на его эго и бизнес-интересах.

Конгресс как последняя линия обороны

Несмотря на тревожные тенденции в Белом доме, остается надежда на американский Конгресс. Демократическая партия, которая получает около 260 мест в Палате представителей, имеет шанс заблокировать наиболее деструктивные инициативы президента. Для принятия " нового пакета помощи " для Украины в размере 15 миллиардов долларов демократам придется сформировать коалицию с адекватными республиканцами.

Чтобы преодолеть филибастер в Сенате, понадобятся голоса четырех республиканцев, а для преодоления президентского вето – одиннадцати. Эпштейн уверен, что это вполне реалистичный сценарий, потому что часть Республиканской партии начинает осознавать реальную угрозу со стороны оси Москва-Пекин.

Показательна позиция сенатора Джона Кеннеди, который открыто критикует Путина и Си Цзиньпина, сигнализируя о растущей усталости традиционных республиканцев от пророссийского курса окружения Трампа.

Почему американские гарантии безопасности ничего не стоят

В контексте российско-украинской войны транзакционный подход Белого дома делает любые обещания Вашингтона иллюзорными. Идеи Джареда Кушнера о предоставлении Украине бумажных гарантий безопасности, подобных 5-й статье НАТО, Эпштейн называет пустыми словами.

Настоящие гарантии безопасности не могут ограничиваться формальными договорами, как это уже было в 1994 году с " Будапештским меморандумом ". Для реального сдерживания России необходимо физическое присутствие американских или европейских войск на территории Украины или, по крайней мере, на ее границах, а также создание демилитаризованной зоны.

Без этих инструментов Путин просто проигнорирует любые договоренности и подготовит новое вторжение. Надеяться, что Трамп встанет на защиту Украины в случае новой агрессии со стороны своего друга Путина, совершенно нереалистично.

Блеф Путина и единственный выход для Европы

Поскольку Соединенные Штаты при нынешней администрации фактически самоустраняются от роли гаранта мировой безопасности, инициативу должна перехватить Европа. Эпштейн подчеркивает, что европейские страны должны немедленно закрыть небо, хотя бы над западной частью Украины.

Главным препятствием для решительных действий остается страх перед эскалацией и началом Третьей мировой войны. Однако анализ предыдущих событий доказывает, что все "красные линии" Кремля являются фикцией. Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции, поставки танков, систем HIMARS, истребителей, удары по Крымскому мосту и российским НПЗ – ни одно из этих событий не привело к глобальному конфликту.

Путин действует как гениальный игрок в покер, у которого на руках самые плохие карты, но который мастерски блефует, заставляя Запад сдаваться. У России нет ресурсов для глобальной эскалации, поэтому европейским лидерам пора перестать верить в кремлевский блеф и начать действовать с позиции силы.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative об опасной политике Трампа: видео