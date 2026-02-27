Первый заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что на самом деле английская и украинская версии текста разные. Детали передает Укринформ.

Правда ли, что в тексте Будапештского меморандума есть слова о гарантиях Украине?

Как пояснил Кислица, тексты документа "на разных языках говорят о разных вещах". К тому же существуют "толстые слои мифологии" вокруг меморандума.

Украинский перевод меморандума не соответствует английскому тексту, потому что в английском тексте нет слова "гарантии". В английском тексте в названии документа говорится об assurances – заверения. Далее по всему тексту документа нет не только речи о гарантиях, даже об assurances ничего нет, там говорится о commitments – об обязательствах. А украинский официальный текст называется гарантиями,

– отметил Кислица.

Так произошло, потому что подписанты документа имели потребность разрекламировать его для своих обществ: украинское правительство – для нужд украинцев, западный мир – для других нужд.

"Если вы возьмете переписку между Клинтоном и Ельциным накануне саммита (в Будапеште), которая несколько лет назад была рассекречена Государственным департаментом США, Национальным архивом Соединенных Штатов, вы увидите, насколько вопрос Украины, в том числе когда речь шла о предстоящем саммите, был вторичным. И как американская сторона в переписке с российской придерживалась линии, что это должны быть не гарантии, а заверения; что это должен быть меморандум, который никогда не должен был быть и не был ратифицирован Конгрессом США", – рассказал Кислица.

Что касается современных документов по безопасности, то они имеют другую природу. Должен быть принят такой документ между Украиной и США, где бы речь шла именно о гарантиях безопасности. Его должен ратифицировать Конгресс США.

Что говорит Зеленский о Будапештском меморандуме?

Владимир Зеленский часто вспоминает Будапештский меморандум на фоне разговоров о гарантиях безопасности. Во время одного из интервью он подробно объяснил: украинцы никому не доверяют, потому что видели Будапештский меморандум. Этот документ и забрал ядерное оружие, и не защитил украинцев 24 февраля 2022 года.