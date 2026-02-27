Перший заступник керівника Офісу Президента підкреслив, що насправді англійська й українська версії тексту різні. Деталі передає Укрінформ.

Чи правда, що в тексті Будапештського меморандуму є слова про гарантії Україні?

Як пояснив Кислиця, тексти документа "різними мовами говорять про різні речі". До того ж існують "товсті шари міфології" довкола меморандуму.

Український переклад меморандуму не відповідає англійському тексту, тому що в англійському тексті немає слова "гарантії". В англійському тексті в назві документа йдеться про assurances – запевнення. Далі по всьому тексту документа немає не тільки мови про гарантії, навіть про assurances нічого немає, там йдеться про commitments – про зобов'язання. А український офіційний текст називається гарантіями,

– зазначив Кислиця.

Так сталося, бо підписанти документа мали потребу розрекламувати його для своїх суспільств: український уряд – для потреб українців, західний світ – для інших потреб.

"Якщо ви візьмете листування між Клінтоном і Єльциним напередодні саміту (у Будапешті), яке кілька років тому було розтаємничене Державним департаментом США, Національним архівом Сполучених Штатів, ви побачите, наскільки питання України, у тому числі коли йшлося про майбутній саміт, було вторинним. І як американська сторона у листуванні з російською дотримувалася лінії, що це мають бути не гарантії, а запевнення; що це має бути меморандум, який ніколи не мав бути і не був ратифікований Конгресом США", – розповів Кислиця.

Що стосується сучасних безпекових документів, то вони мають іншу природу. Має бути ухвалений такий документ між Україною та США, де б ішлося саме про гарантії безпеки. Його має ратифікувати Конгрес США.

Що каже Зеленський про Будапештський меморандум?

Володимир Зеленський часто згадує Будапештський меморандум на тлі розмов про гарантії безпеки. Під час одного з інтерв'ю він детально пояснив: українці нікому не довіряють, бо бачили Будапештський меморандум. Цей документ і забрав ядерну зброю, і не захистив українців 24 лютого 2022 року.