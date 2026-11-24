В администрации Дональда Трампа бизнес-интересы могут преобладать над национальной безопасностью США. Показательным стал случай с Nvidia, который обнажил вмешательство Белого дома в корпоративное управление и противоречивые решения в отношении Китая. В то же время такой подход может ослаблять позиции Вашингтона в мире и оставлять Украину без реальных гарантий защиты.

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Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил , почему Трамп ставит деньги выше политических принципов, сможет ли Конгресс ограничить его влияние и почему обещания США относительно безопасности Украины могут оказаться пустыми. Также он рассказал, как Европе следует реагировать на угрозы Путина и почему пора перестать бояться кремлевского блефа.

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Бизнес вместо национальной безопасности: кейс Nvidia

Анализируя последние действия Дональда Трампа, исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн указывает на беспрецедентное вмешательство американского правительства в корпоративное управление. Возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора Nvidia произошло не по собственному желанию совета директоров компании, а под прямым давлением Трампа.

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Ситуация осложняется тем, что правительство США владеет долей в Nvidia, что создает парадокс: республиканский президент, якобы выступающий против социализма, фактически реализует механизмы государственного контроля над независимым бизнесом.

Самая большая угроза в этой истории – игнорирование шпионского фактора. По словам Эпштейна, партнерша Хуанга поддерживала регулярные контакты с китайской разведкой. Аргументы о том, что глава одной из важнейших технологических компаний мира мог не знать о статусе своей спутницы, нереалистичны, учитывая уровень его личной охраны.

Результатом этого сотрудничества стало получение Китаем " чипов Nvidia " на несколько миллиардов долларов в обход американского законодательства. Эти технологии имеют критически важное значение для развития систем искусственного интеллекта. После новостей о возвращении Хуанга акции Nvidia взлетели на 30%, что вызывает логичный вопрос о том, кто из окружения Трампа мог обогатиться за счет инсайдерской торговли.

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Деньги побеждают принципы: кадровые и геополитические решения

Случай с Nvidia – лишь симптом более широкой проблемы: новая администрация мыслит исключительно категориями бизнеса, а не национальных интересов. Эпштейн приводит пример внутренней борьбы в команде Трампа между прокитайски настроенным Говардом Лутником и сторонниками более принципиальной позиции – Марко Рубио и Скоттом Бессентом.

Победа Лутника доказывает, что в любом конфликте между моральными принципами и деньгами в окружении Трампа всегда будут побеждать деньги.

Такой подход приводит к потере Соединенными Штатами глобального влияния, которое стремительно перехватывает Китай. Трамп и его окружение не воспринимают мир через призму национальных государств или идеологического противостояния.

Для них существует лишь глобальный рынок и возможность заработка. Именно поэтому Трамп легко поддается манипуляциям со стороны таких лидеров, как Си Цзиньпин и Путин, которые умело играют на его эго и бизнес-интересах.

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Конгресс как последняя линия обороны

Несмотря на тревожные тенденции в Белом доме, остается надежда на американский Конгресс. Демократическая партия, которая получает около 260 мест в Палате представителей, имеет шанс заблокировать наиболее деструктивные инициативы президента. Для принятия " нового пакета помощи " для Украины в размере 15 миллиардов долларов демократам придется сформировать коалицию с адекватными республиканцами.

Чтобы преодолеть филибастер в Сенате, понадобятся голоса четырех республиканцев, а для преодоления президентского вето – одиннадцати. Эпштейн уверен, что это вполне реалистичный сценарий, потому что часть Республиканской партии начинает осознавать реальную угрозу со стороны оси Москва-Пекин.

Показательна позиция сенатора Джона Кеннеди, который открыто критикует Путина и Си Цзиньпина, сигнализируя о растущей усталости традиционных республиканцев от пророссийского курса окружения Трампа.

Почему американские гарантии безопасности ничего не стоят

В контексте российско-украинской войны транзакционный подход Белого дома делает любые обещания Вашингтона иллюзорными. Идеи Джареда Кушнера о предоставлении Украине бумажных гарантии безопасности, подобных 5-й статье НАТО, Эпштейн называет пустыми словами.

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Настоящие гарантии безопасности не могут ограничиваться формальными договорами, как это уже было в 1994 году с " Будапештским меморандумом ". Для реального сдерживания России необходимо физическое присутствие американских или европейских войск на территории Украины или, по крайней мере, на ее границах, а также создание демилитаризованной зоны.

Без этих инструментов Путин просто проигнорирует любые договоренности и подготовит новое вторжение. Надеяться, что Трамп встанет на защиту Украины в случае новой агрессии со стороны своего друга Путина, совершенно нереалистично.

Блеф Путина и единственный выход для Европы

Поскольку Соединенные Штаты при нынешней администрации фактически самоустраняются от роли гаранта мировой безопасности, инициативу должна перехватить Европа. Эпштейн подчеркивает, что европейские страны должны немедленно в закрыть небо, хотя бы над западной частью Украины.

Главным препятствием для решительных действий остается страх перед эскалацией и началом Третьей мировой войны. Однако анализ предыдущих событий доказывает, что все "красные линии" Кремля являются фикцией. Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции, поставки танков, систем HIMARS, истребителей, удары по Крымскому мосту и российским НПЗ – ни одно из этих событий не привело к глобальному конфликту.

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Путин действует как гениальный игрок в покер, у которого на руках самые плохие карты, но который мастерски блефует, заставляя Запад сдаваться. У России нет ресурсов для глобальной эскалации, поэтому европейским лидерам пора перестать верить в кремлевский блеф и начать действовать с позиции силы.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative об опасной политике Трампа: видео