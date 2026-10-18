Об этом сообщает издание Washington Post.

Почему решение Трампа вызвало возмущение?

Подписанный документ приостановил действие ограничений из законопроекта имени сенатора Линдси Грэма, которые должны были вступить в силу уже в воскресенье. Президент мотивировал свое решение соображениями национальных интересов, однако не предоставил никаких дополнительных разъяснений.

Законодательная инициатива предусматривала существенное усиление экономического давления на Москву, в частности блокирование финансирования войны против Украины, санкции против пяти крупнейших мировых покупателей российской нефти и газа, а также меры против Ирана.

Решение Белого дома встретило жесткое сопротивление в рядах обеих партий. Сенатор Джон Корнин подчеркнул, что Линдси Грэм был бы потрясен таким шагом, и распространил публикацию с призывом к Конгрессу расследовать помощь Кремлю.

Он не остановится на Украине, и следующими будут наши союзники по НАТО,

– сказал республиканец о действиях главы Кремля.

Сенатор Том Тиллис также назвал действия президента крайне безответственными. По его словам, нынешняя администрация фактически капитулирует перед диктатором, который ежедневно убивает невинных мирных жителей.

Владимир Зеленский, со своей стороны, обратил внимание на непрекращающиеся удары российской армии по энергетическому сектору Украины.

Санкционный блэкаут со стороны США, ослабление давления на агрессора, финансовые вознаграждения для Путина – все это лишь поощряет его продолжать нападения. Мы не должны отступать,

– отметил украинский президент.

Представители Демократической партии назвали подписанный указ предательством партнеров. Конгрессмен Дон Бейер подчеркнул, что эта уступка противоречит четкому намерению законодателей наказать агрессора за незаконную войну.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер отметил, что Трамп сделал Путину лучший подарок ко дню рождения, продолжая сделку с дьяволом. Сенатор Ричард Блументаль добавил, что отказ от ограничений не связан с безопасностью государства и служит лишь для задобривания Москвы.

В то же время российский специальный посланник Кирилл Дмитриев назвал решение Белого дома историческим моментом, который якобы укрепляет глобальную стабильность и закладывает фундамент для мира. Также шаг президента поддержал конгрессмен Томас Месси, который одобрил отмену санкционных положений.

Давление на Белый дом в связи с ценами на энергоносители усилилось накануне промежуточных выборов, когда стоимость жизни стала главной проблемой для избирателей. Ранее администрация США уже анонсировала закупку дизельного топлива из России для стабилизации внутреннего рынка.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Трамп официально отказался вводить санкции против России, предусмотренные законом Грэма. Замораживание механизма напрямую связанное с заключенным в начале месяца дизельным соглашением. Из-за скачка цен до 6,18 доллара за галлон американский Минфин выдал лицензию, которая освободила топливо из России от санкций до апреля 2027 года.