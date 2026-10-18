Про це повідомляє видання Washington Post.

Як рішення Трампа викликало обурення?

Підписаний документ заморозив дію обмежень із законопроєкту імені сенатора Ліндсі Грема, які мали набути чинності вже в неділю. Президент мотивував своє рішення міркуваннями національних інтересів, проте не надав жодних додаткових роз'яснень.

Законодавча ініціатива передбачала суттєве посилення економічного тиску на Москву, зокрема блокування фінансування війни проти України, санкції проти п'яти найбільших світових покупців російської нафти й газу, а також заходи проти Ірану.

Рішення Білого дому зустріло жорсткий спротив у лавах обох партій. Сенатор Джон Корнін наголосив, що Ліндсі Грем був би приголомшений таким кроком, та поширив публікацію із закликом до Конгресу розслідувати допомогу Кремлю.

Він не зупиниться в Україні, і наступними будуть наші союзники по НАТО,

– сказав республіканець про дії очільника Кремля.

Сенатор Том Тілліс також назвав дії президента вкрай безвідповідальними. За його словами, нинішня адміністрація фактично капітулює перед диктатором, який щодня вбиває невинних цивільних людей.

Володимир Зеленський зі свого боку звернув увагу на безперервні удари російської армії по енергетичному сектору України.

Санкційний блекаут від США, послаблення тиску на агресора, фінансові винагороди для Путіна – усе це лише заохочує його продовжувати напади. Ми не повинні відступати,

– зазначив український президент.

Представники Демократичної партії назвали підписаний указ зрадою партнерів. Конгресмен Дон Беєр підкреслив, що поступка суперечить чіткому наміру законодавців покарати агресора за незаконну війну.

Лідер меншості в Сенаті Чак Шумер зазначив, що Трамп зробив Путіну найкращий подарунок до дня народження, продовжуючи угоду з дияволом. Сенатор Річард Блументаль додав, що відмова від обмежень не пов'язана з безпекою держави й слугує лише задобрюванню Москви.

Водночас російський спецпосланець Кирило Дмитрієв назвав рішення Білого дому історичним моментом, який буцімто зміцнює глобальну стабільність і закладає фундамент для миру. Також крок президента підтримав конгресмен Томас Мессі, який схвалив скасування санкційних положень.

Тиск на Білий дім щодо цін на енергоносії зріс напередодні проміжних виборів, коли вартість життя стала провідною проблемою для виборців. Раніше адміністрація США вже анонсувала закупівлю дизельного пального з Росії задля стабілізації внутрішнього ринку.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Трамп офіційно відмовився запроваджувати санкції проти Росії, передбачені законом Грема. Заморожування механізму безпосередньо пов'язане з укладеною на початку місяця дизельною угодою. Через стрибок цін до 6,18 долара за галон американський Мінфін видав ліцензію, що вивела пальне з Росії з-під санкцій до квітня 2027 року.