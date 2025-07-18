18 июля, 14:32
Трамп сказал Зеленскому, что Украина должна перейти в наступление, – WP
4 июля Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Во время него президент США спрашивал у украинского лидера, может ли он ударить по Москве.
Зеленский ответил, что Украина сможет атаковать ключевые российские города, если будет иметь соответствующее оружие, передает 24 Канал.
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Почему Трамп призвал Зеленского идти в наступление?
Как сообщают журналисты WP, во время той беседы Трамп также сказал Зеленскому, что Украина не выиграет, только обороняясь, а потому ей нужно переходить в наступление.