Трамп сказал Зеленскому, что Украина должна перейти в наступление, – WP

4 июля Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Во время него президент США спрашивал у украинского лидера, может ли он ударить по Москве.

Зеленский ответил, что Украина сможет атаковать ключевые российские города, если будет иметь соответствующее оружие, передает 24 Канал.

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Почему Трамп призвал Зеленского идти в наступление?

Как сообщают журналисты WP, во время той беседы Трамп также сказал Зеленскому, что Украина не выиграет, только обороняясь, а потому ей нужно переходить в наступление.